Confirman el descubrimiento de la mítica Basílica de Vitruvio, que inspiró a Da Vinci

3 minutos

Roma, 19 ene (EFE).- Los restos encontrados en Fano, en la provincia de Pésaro y Urbino (centro de Italia) pertenecen a la mítica Basílica de Vitruvio, construida hace 2.000 años por el arquitecto que inspiró las proporciones del famoso hombre vitruviano de Leonardo Da Vinci, y que los arqueólogos buscaban desde hace 500 años, anunciaron este lunes las autoridades italianas.

«Llevábamos más de 2.000 años esperando este descubrimiento. Hemos encontrado la Basílica de Vitruvio», dijo el alcalde de Fano, Luca Serfilippi en un acto que contó con la participación por vídeo del ministro de Cultura, Alessandro Giuli.

«Un descubrimiento trascendental», añadió por su parte el presidente de la región de Las Marcas, Francesco Acquaroli, al confirmar que las grandes columnas halladas durante las excavaciones en la Plaza Andrea Costa de Fano pertenecen a la legendaria Basílica de Vitruvio, y agregó que «se hará todo lo necesario para recuperar y promover este hallazgo excepcional.

Para el ministro de Cultura, «en este preciso momento, la historia se divide entre un antes del descubrimiento de la Basílica de Vitruvio y un después del descubrimiento de la Basílica de Vitruvio. Los libros de historia y los medios recogerán y historizarán este día y todo lo que, desde hoy hasta los próximos años, se encuentre y se escriba en torno a este excepcional descubrimiento»,

Ya hace tres años se había anunciado la posibilidad del descubrimiento cuando, en unas obras en el centro histórico de la localidad -que en la época del Imperio Romano se llamaba Fanum Fortunae- se hallaron los restos de un edificio de al menos cinco habitaciones y cuyos muros, de los que se conservan unos 2 metros de alto, tendrían 1,50 metros de espesor, mientras que el suelo estaba revestido de losas de mármol verde.

Posteriormente continuaron los estudios y se descubrieron bajo una de las plazas de la localidad las bases de dos columnas de grandes dimensiones

En los medios locales, Paolo Clini, docente del Politécnico de Las Marcas y también miembro del Centro de Estudios Vitruvianos, explicó que una vez reconstruido completamente su diámetro, la columna mediría exactamente 1,47 metros, el equivalente a cinco pies romanos, la medida indicada por Vitruvio para las columnas de su basílica.

El arqueólogo Gabriele Baldelli también explicó a los medios locales que «el contrafuerte cuadrangular que rodea la columna es precisamente una característica de las columnas descritas por Vitruvio: es claramente visible».

Marco Vitruvio Polión fue un arquitecto, escritor, ingeniero romano del siglo I a. C nacido en la antigua Fano y autor del célebre tratado «De Architectura» (Sobre arquitectura), un manual que revolucionó la arquitectura y que inspiró los tratados del genial artista del Renacimiento Leonardo da Vinci relativos a las proporciones y que inspiraron a su famoso «Hombre de Vitruvio».

El famoso dibujo de Leonardo da Vinci se basó en las proporciones del cuerpo masculino descritas por el antiguo arquitecto romano en su tratado, donde relataba haber construido «una basílica en Fano», una obra que se había convertido en leyenda y que nunca se logró encontrar. EFE

