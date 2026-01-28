Congresista demócrata no se doblega tras ser atacada con líquido en mitin en EEUU

Segundos después de que un agresor rociara a la congresista estadounidense Ilhan Omar con un líquido desconocido en una reunión en Minesota, ella se enfrentó al hombre y luego, desafiante, continuó con su intervención, constataron periodistas de la AFP.

La legisladora de origen somalí, que ha sido blanco de constantes ataques de Donald Trump, acababa de pedir la renuncia de la jefa de Seguridad Nacional del presidente tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes migratorios durante protestas contra las redadas en ese estado.

El agresor, identificado por la policía como Anthony Kazmierczak, de 55 años, logró rociar a Omar antes de ser reducido y expulsado del mitin el martes en Mineápolis. La congresista resultó ilesa, según los agentes.

Sin embargo, antes incluso de que lo detuvieran, Omar dio un paso rápidamente hacia el agresor con el puño levantado. A continuación, la legisladora instó a la multitud a calmarse y escuchar sus comentarios.

«Esta es la realidad que personas como este hombre desagradable no entienden: Minesota es fuerte y nos mantendremos resilientes frente a lo que sea que intenten arrojarnos», dijo la congresista en la reunión con sus electores.

Las autoridades no han informado sobre los posibles motivos del agresor, pero el incidente se produce en un momento en que Mineápolis se encuentra en franca oposición con la agresiva campaña de deportaciones de migrantes irregulares de Trump.

Antes del incidente, los electores de Omar le plantearon cuestiones tan variadas como la recolección de basura y la difícil situación del norte de la ciudad, además de sus temores por las redadas migratorias que han desencadenado protestas masivas.

Justo cuando ella pedía la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el hombre se levantó de un salto de la primera fila de asientos de la sala.

Entonces, según presenciaron los corresponsales de la AFP, pareció rociar el contenido de una jeringa, lo que provocó quejas por el mal olor.

Dos hombres redujeron rápidamente al agresor, lo que provocó gritos de «Fuera nazis» mientras lo sacaban del recinto.

Los espectadores se quedaron atónitos y retrocedieron mientras se desarrollaba el altercado en un contexto ya tenso en Minesota, reciente objetivo de la campaña de deportaciones de Trump.

Omar ha acusado al magnate republicano de convertir Mineápolis en una «zona de guerra», mientras que él la señala sin pruebas de corrupción.

Horas antes de este episodio, Trump había arremetido el martes contra Omar y Somalia durante un discurso en Iowa, al decir que la congresista nacida en Mogadiscio «viene de un país que es un desastre».

– «No se trata de él» –

«No se trata de él, Ilhan», dijo un transeúnte, tratando de animar a Omar a continuar.

Sin inmutarse, Omar proclamó: «Por favor, no los dejen acaparar el show».

El sospechoso fue detenido por agresión en tercer grado y se abrió una investigación, según la policía.

Un testigo aseguró que los presentes se preguntaron: «¿Esto está pasando de verdad?».

«Podría haber hecho otra cosa», lamentó a la AFP.

Los hechos generaron preguntas sobre las medidas de seguridad del evento, en el que el personal revisaba a los miembros del público, pero se permitía la entrada a la prensa sin ningún tipo de control.

Tras el mitin, Omar, la primera representante somalíestadounidense, publicó en la red social X: «Estoy bien».

«Soy una superviviente, así que este pequeño agitador no va a intimidarme para que deje de hacer mi trabajo», escribió.

