Congresista peruano plantea que pagos por extorsiones se deduzcan del impuesto a la renta

2 minutos

Lima, 16 oct (EFE).- El congresista peruano Luis Cordero, del partido conservador Somos Perú, presentó un proyecto de ley para que las empresas puedan deducir los pagos que estén realizando a extorsionadores del impuesto a la renta que tributan anualmente, según informaron medios locales este jueves en Lima.

El proyecto de ley de Cordero plantea modificar un artículo de la ley del impuesto a la renta para que los contribuyentes que son «víctimas del delito de extorsión» puedan acreditar sus pérdidas, a través de una declaración jurada, con el fin de «proteger su vida, seguridad e integridad física» y la de su familia.

La iniciativa considera que siempre que se haya probado judicialmente el hecho delictuoso, o que se acredite que es inútil ejercitar la acción judicial, se detalla como nuevo concepto posible de deducción de impuestos.

También se incluyen responsabilidades penales para quienes emitan información falsa en la declaración jurada y autoriza a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) a aprobar las normas reglamentarias necesarias para implementar la ley.

Cordero ingresó al Parlamento en 2021 como integrante de la bancada de la alianza fujimorista Fuerza Popular, pero fue expulsado en 2023 de ese grupo por sus vínculos con Jorge Hernández Fernández, conocido por el alias de El español, e investigado por organización criminal y corrupción de funcionarios.

Diversos sectores económicos en el país han denunciado ser víctimas de organizaciones criminales que los han sometido a extorsiones y son blanco de sicarios, razón por la cual se han convocado a paros y movilizaciones de protesta por la inseguridad ciudadana, como las organizadas por los transportistas urbanos, comerciantes y obreros de construcción civil, entre otros.

El Ejecutivo ha declarado en estado de emergencia varias regiones del país, especialmente en el norte, para combatir el crimen organizado con el apoyo de las fuerzas armadas, pero los ataques contra transportistas, artistas y colegios privados siguen siendo denunciados cada semana.EFE

