Congresistas de Florida condenan la «injusticia» de la muerte de Uribe Turbay en Colombia

Miami (EE.UU.), 11 ago (EFE).- Legisladores federales de Florida condenaron la «injusticia» y la «violencia» en Colombia tras la muerte este lunes del senador y aspirante presidencial opositor Miguel Uribe Turbay, quien estaba hospitalizado desde hace dos meses tras un atentado.

Los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, a quienes el oficialismo colombiano acusa de «acciones injerencistas», se pronunciaron tras confirmarse el deceso en la madrugada de Uribe Turbay en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde estaba desde el 7 de junio.

Giménez expresó que «esta enorme injusticia no puede ser en vano».

«El senador Miguel Uribe, hombre de Estado, brillante, incansable, valiente. Tuve el honor de recibirlo durante sus visitas al Congreso en Washington», indicó el representante de Miami en sus redes sociales.

Díaz-Balart lo consideró «un joven político que era una esperanza para la democracia en su país».

«Mi profunda condolencia a su familia y mi convicción de que la violencia debe ser erradicada de Colombia», señaló el legislador, también del área de Miami, en una publicación.

Mientras que Salazar opinó que «su partida deja un vacío inmenso en quienes lo conocieron y duele profundamente en el corazón de toda Colombia».

«Miguel fue un líder apasionado, un servidor público íntegro y un colombiano que amó y defendió a su país hasta el último día», declaró la congresista, también de Miami, en X.

Estos tres legisladores, de ascendencia cubana, han chocado antes con el presidente Gustavo Petro, de Colombia, donde un grupo de 30 congresistas colombianos pidió en julio al Comité de Ética de la Cámara de Representantes de Estados Unidos investigarlos por supuestas «acciones injerencistas» en el país andino.

Sus declaraciones se suman a las del secretario de Estado estadounidense, el cubanoestadounidense Marco Rubio, quien «demandó justicia para los responsables».

Uribe Turbay, de 39 años, estaba hospitalizado desde el 7 de junio, cuando recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda en medio de un mitin político ante las elecciones presidenciales de 2026 en las que aspiraba a obtener la nominación de Centro Democrático, partido opositor de derechas. EFE

