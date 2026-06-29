Congresistas de Florida piden a Venezuela «no sabotear» la ayuda humanitaria tras sismos

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Miami (EE.UU.), 29 jun (EFE).- Congresistas estadounidenses de Florida pidieron este lunes al Gobierno de Venezuela «no sabotear» las operaciones de rescate ni la asistencia humanitaria internacional tras los terremotos de la semana pasada, además de asegurar que el presidente Donald Trump ha «liderado los esfuerzos».

Carlos Giménez, legislador republicano de Miami, exigió que «la ayuda humanitaria a Venezuela debe llegar directamente a manos del pueblo» al acusar al Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, de «politizar la catástrofe» tras los sismos, que han dejado al menos 1.450 muertes.

«Millones de personas de buena voluntad han donado y se han voluntariado para ayudar a los damnificados en Venezuela», publicó el congresista en sus redes sociales.

Subrayó que «el régimen ha cometido severas violaciones en estos días», sin detallar las irregularidades.

A sus críticas se sumó el republicano Mario Díaz-Balart, también representante federal de Miami, quien compartió un video que se viralizó el fin de semana en el que, presuntamente, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, impide a un estadounidense unirse a las labores de rescate.

«Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y el resto de la cúpula del régimen deben saber que Estados Unidos está monitoreando muy de cerca esta situación. Más les vale no interferir ni sabotear estos esfuerzos humanitarios», escribió Díaz-Balart en X.

El congresista sostuvo que «el presidente Trump y el secretario (de Estado, Marco) Rubio han liderado los esfuerzos para brindar asistencia humanitaria y salvar la mayor cantidad de vidas posible».

Las declaraciones de ambos contrastan con las del encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, quien aseguró que existe «mucho compromiso» del Gobierno venezolano para trabajar con Washington y «mucha confianza», durante una entrevista concedida el fin de semana a N+, de TelevisaUnivision.

Estados Unidos reforzó el domingo su despliegue en Venezuela para apoyar las labores de respuesta a los terremotos con el envío de más de 200 efectivos militares, helicópteros y aviones, mientras que el secretario Rubio indicó el viernes que destinaría 150 millones de dólares en ayuda humanitaria al país caribeño.

Pero políticos republicanos del sur de Florida, hogar de la mayor diáspora venezolana en Estados Unidos, han cuestionado la distribución en Venezuela de los apoyos y las labores de rescate, en particular desde que Cabello anunció la restricción del acceso al estado La Guaira, el más afectado por los terremotos.

Cabello precisó el viernes que quien quiera ir a La Guaira debe registrarse ante el Gobierno para «evitar que personas que no tienen ningún tipo de tarea asignada» acudan a este estado, pues la idea es facilitar las labores de rescate y evitar obstaculizaciones.

«Solo un criminal impediría que los rescatistas lleguen a las personas atrapadas bajo los escombros. Y eso es exactamente lo que es Diosdado Cabello», comentó este lunes la congresista María Elvira Salazar, también republicana de Miami. EFE

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