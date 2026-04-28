Congreso de EEUU intentará de nuevo limitar los poderes de guerra de Trump en Irán y Cuba

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Washington, 28 abr (EFE).- El Congreso de EE.UU. tiene previsto este martes votar dos resoluciones para impedir que el presidente, Donald Trump, pueda continuar con la guerra en Irán o realizar cualquier acción militar contra Cuba sin previa autorización explícita de los legisladores.

La propuesta en el Senado se refiere a la isla caribeña y es impulsada por los demócratas Tim Kaine, Adam Schiff y Rubén Gallego, quienes acusaron a Trump de haber «pasado por alto la autoridad exclusiva del Congreso para declarar la guerra mediante ataques contra Irán y Venezuela».

«Puede que (el depuesto presidente venezolano) Nicolás Maduro y (el fallecido líder supremo iraní) Alí Jameneí hayan quedado fuera del panorama, pero sus regímenes siguen vigentes en gran medida, miembros de las fuerzas armadas estadounidenses y miles de civiles han perdido la vida. Lo último que necesitamos es otro intento ilegal de cambio de régimen en Cuba», declaró hoy Kaine en un comunicado.

Medios locales informaron de que los demócratas de la Cámara de Representantes también planean forzar este martes una votación para limitar las acciones en Irán, a pocos días de que se cumpla el plazo a partir del cual el mandatario necesitaría la autorización de los legisladores para continuar con el conflicto, el cual se encuentra actualmente en una fase de tregua.

La Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973 defiende la necesidad de que cualquier intervención militar en el exterior requiera la autorización del Congreso.

También exige que los presidentes retiren las fuerzas estadounidenses de cualquier conflicto no autorizado por las cámaras en un plazo de 60 días, prorrogables por 30 días si el presidente certifica ante el Congreso que se trata de una «necesidad militar ineludible».

El primer margen se cumple este 1 de mayo, dos meses después del inicio de los ataques contra Irán, cuando Trump empieza a enfrentarse no solo a la oposición ciudadana, sino también a cierto rechazo en sus filas, con algunos senadores republicanos opuestos a concederle ese mes extra.

Todos los intentos previos de los demócratas para limitar los poderes de guerra del presidente desde la operación militar en Venezuela -5 en el Senado y 2 en la Cámara de Representantes- no han conseguido superar el veto de la mayoría republicana.

Trump y su Administración no informaron previamente al Congreso del ataque con el que EE.UU. capturó en Caracas a Maduro y puso sobre aviso a un reducido grupo de líderes legislativos en la antesala de la ofensiva contra Irán. EFE

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