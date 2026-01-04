Consejo de Europa advierte contra orden mundial emergente en el que la fuerza se normaliza

3 minutos

París, 4 ene (EFE).- El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, alertó este domingo sobre «un orden mundial emergente donde la fuerza se normaliza y la ley se convierte en arma», tras la operación militar estadounidense de ayer para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, que provoca una «profunda incertidumbre» en Venezuela y en la estabilidad y seguridad internacional.

Para el secretario general del Consejo de Europa «esta situación no puede reducirse a una disyuntiva entre condena y apoyo», ya que «revela un cambio más profundo en un orden mundial emergente donde la fuerza se normaliza y la ley se convierte en arma», destacó en un comunicado en el que advirtió sobre los riesgos que suponen la acción ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El Consejo de Europa, organización regional multilateral dedicada a la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, con sede en Estrasburgo, considera, por tanto, que «cualquier uso de la fuerza en el territorio de otro Estado plantea serias dudas en virtud del derecho internacional, incluidos los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas sobre soberanía, integridad territorial y no injerencia», destacó Berset.

Maduro y su esposa están encarcelados en una cárcel de Nueva York, donde serán juzgados por narcotráfico, entre otros delitos.

«El Consejo de Europa sabe, por su compromiso con Ucrania, cuán frágil se vuelve el derecho internacional una vez que se normaliza el uso de la fuerza. Por eso la coherencia y la credibilidad son fundamentales», destacó Berset en su declaración.

El político suizo señaló que una transición en Venezuela debe ser «pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano» y apuntó que la democracia «solo puede prevalecer si es recuperada por los propios venezolanos, mediante un proceso político inclusivo, elecciones creíbles y el restablecimiento de instituciones democráticas que inspiren confianza pública».

«El riesgo actual es una profundización de la polarización en Venezuela, en toda la región y a nivel mundial, entre quienes condenan una grave violación del derecho internacional y quienes la consideran justificada. Estas fracturas debilitan los cimientos de la seguridad internacional», alertó Berset.

Y añadió: «Ya sea que lo llamemos cambio de régimen o influencia extranjera, con demasiada frecuencia se aplican diferentes estándares, moldeados por intereses estratégicos o proximidad ideológica en lugar de principios jurídicos compartidos y consistentes».

Venezuela busca llenar el vacío de poder dejado por la captura de Maduro por parte de EE.UU. con la orden del Tribunal Supremo de Justicia de que Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, asuma el cargo de forma interina, mientras el país sigue en la incertidumbre y esperando los próximos pasos de Washington, tras su anuncio de que gobernará el país caribeño durante la transición.

«El derecho internacional es universal o carece de sentido», subrayó el secretario general del Consejo de Europa, al recordar que «la democracia es resiliente cuando se elige libremente, se protege institucionalmente y se fundamenta en la legalidad».

Y recalcó que «un mundo gobernado por excepciones, dobles raseros o esferas de influencia en pugna es un mundo más peligroso».EFE

