Constitucional libio rechaza apoyo de la ONU a una mediación en crisis del poder judicial

Argel, 5 ene (EFE).- El Tribunal Constitucional libio, con sede en Bengasi -zona este del país controlada por el mariscal Jalifa Haftar-, rechazó este lunes la posición de la Misión de Apoyo de la ONU en Libia (UNSMIL), que respalda la creación de un comité mediador para resolver lo que consideró como «disputa» sobre el poder judicial.

El tribunal manifestó en un comunicado que la postura de la UNSMIL constituye una «injerencia injustificada e inaceptable» en el asunto judicial y jurídico libio, y afirmó que la calificación de la situación como «una disputa» es una descripción «errónea y peligrosa».

Según informó este domingo la UNSMIL, dicho comité mediador, cuyo objetivo es «presentar opciones para garantizar la continuidad de la supervisión constitucional», estará integrado por «reconocidos juristas libios», y contará con el apoyo de la misión «a petición de varias instituciones nacionales» libias.

Ante ello, el Tribunal Constitucional rechazó cualquier «injerencia» en las labores del órgano por parte de comités o intermediarios, ya que -afirmó- esta medida supone «una agresión» contra la autoridad legislativa.

Desde el derrocamiento del dictador Muamar Gadafi en 2011, Libia vive un prolongado proceso de transición y permanece dividida constitucionalmente desde 2014 en dos ejecutivos: un Gobierno en Trípoli, reconocido internacionalmente, y el Ejecutivo del este controlado por Haftar.

Para unificar el país, la representante especial de la ONU para Libia (UNSMIL), Hanna Tetteh, presentó en agosto ante el Consejo de Seguridad de la ONU una hoja de ruta para convocar elecciones en un plazo máximo de 18 meses, pero a día de hoy sigue sin avances trascendentes. EFE

