Contraloría de Venezuela: acusación de EE.UU. contra Maduro busca «desestabilizar» al país

Caracas, 12 ago (EFE).- La Contraloría General de Venezuela consideró este martes que EE.UU. busca «desestabilizar» al país mediante las acusaciones de la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, quien vinculó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el narcotráfico y anunció una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de información que conduzca a su arresto.

«Estas acusaciones tienen como objetivo desestabilizar nuestra nación, atentando contra la soberanía y la independencia de la República Bolivariana de Venezuela y su valiente pueblo», señaló la entidad en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

La institución expresó, igualmente, «su firme respaldo» a Maduro ante las que tachó de «infundadas acusaciones» de Bondi, quien acusó al gobernante de utilizar «organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel del Soles para introducir drogas letales y violencia» en Estados Unidos.

«El pueblo venezolano rechaza enfática y categóricamente estas acusaciones absurdas, que carecen de fundamento jurídico y constituyen una calumnia infame contra nuestro presidente», expresó la Contraloría, que también exigió respeto para Venezuela y sus instituciones.

El pasado jueves, la fiscal general de Estados Unidos anunció la recompensa y señaló a Maduro como una amenaza para la seguridad del país norteamericano.

Tras las afirmaciones de Bondi, instituciones de los cinco poderes de Venezuela (Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral), así como cuerpos policiales y militares del país, han ofrecido su apoyo a Maduro.

Este martes, voluntarios del Sistema Unificado de Atención Farmacéutica marcharon hasta la sede de la ONU en Caracas para entregar un documento en el que exigen un pronunciamiento del secretario general de esta organización, António Guterres, en contra de la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Maduro. EFE

