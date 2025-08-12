Controlado el incendio en los Dardanelos que ha arrasado varias urbanizaciones

2 minutos

Estambul, 12 ago (EFE).- Los bomberos turcos han logrado este martes controlar, tras más de 24 horas de esfuerzos, el incendio declarado ayer en los Dardanelos que obligó a evacuar a 2.900 personas por tierra y mar y ha dejado varias urbanizaciones arrasadas.

«Gracias a los intensos esfuerzos de nuestra flota aérea, nuestros vehículos terrestres y nuestros héroes forestales, los incendios de Çanakkale centro y Dardanos, así como el de Karaburun en Esmirna, han sido totalmente controlados; continúan las labores de enfriamiento», dijo el ministro de Bosques y Agricultura, Ibrahim Yumakli.

El incendio de Dardanos, a una decena de kilómetros al sur de la ciudad de Çanakkale en los Dardanelos, no solo ha destrozado un área de bosques, sino que alcanzó también varias urbanizaciones, quemando una importante cantidad de viviendas y calcinando numerosos coches, informa la cadena NTV sin dar datos más concretos.

Las autoridades evacuaron a 2.900 personas, muchas de ellas por mar, cerraron la principal autovía que conecta Çanakkale con las provincias vecinas del sur, ahora ya reabierta, y enviaron a los hospitales de la zona a 77 personas afectadas por el humo.

Por otra parte, los bomberos han logrado apagar en la mañana de este martes el incendio de Enez en la provincia occidental de Edirne y avanzan con cierto éxito en los focos de Ayvacik, en el sur de la provincia de Çanakkale; Bolu, provincia boscosa al este de Estambul; Dikili en Esmirna; y Kahramanmaras, en el sureste de Turquía.

Pero sigue fuera de control el incendio de Soma en la provincia de Manisa, también surgido ayer, donde siguen interviniendo varios aviones cisterna, helicópteros y decenas de camiones.

Además, hoy se ha declarado un nuevo incendio en el municipio de Kepez, en la periferia norte de Antalya, en la costa mediterránea de Turquía, y las autoridades han enviado equipos de bomberos y varios helicópteros a la zona.

Las temperaturas oscilan estos días entre los 40 y 45 grados en el sureste de Turquía, pero también en algunas zonas de Antalya y Esmirna, y si bien en Çanakkale apenas superan los 35, el terreno está muy vulnerable tras meses casi sin lluvias y sometido desde hace días a fuertes vientos. EFE

