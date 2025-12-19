Guerra por los recursos y promesas vacías: la paz de Trump no funciona en la República Democrática del Congo
El presidente estadounidense ha proclamado la paz, pero en la República Democrática del Congo, rica en recursos, siguen dominando la violencia y la codicia. A pesar de la precaria situación de seguridad, Suiza ha continuado con su ayuda, en un país donde la población paga el precio de los intereses geopolíticos.
«Siguen cayendo bombas y no sabemos de dónde vienen», dijo Furaha Jumapili, una mujer desplazada internamente en la República Democrática del Congo (RDC), a los micrófonos de France 24 el 5 de diciembre, apenas un día después de que Ruanda y la RDC firmaran en Washington un acuerdo de paz.
Los bombardeos han provocado un éxodo masivo. Decenas de miles de personas han huido, muchas hacia países vecinos. También hacia Ruanda, según informaron las autoridades locales en Kamaniola, una ciudad fronteriza en el territorio de Walungu, en la provincia de Kivu del Sur, en el este de la RDC.
Paz sólo sobre el papel
Es otro capítulo más en un conflicto entre rebeldes y tropas gubernamentales que dura desde 1998. En enero de este año la situación volvió a agravarse cuando el grupo rebelde M23 tomó el control de Goma, la capital de Kivu del Norte. Según la ONU, el movimiento cuenta con el apoyo de varios Estados occidentales y de Ruanda.
Pocas semanas después, también Bukavu, la capital de Kivu del Sur, cayó bajo el control del M23, con consecuencias de gran alcance para la región y para la misión de la ONU, MONUSCO.
El mandato de esta, proteger a la población civil y fortalecer las instituciones estatales, hasta ahora solo se ha cumplido de manera insuficiente. En 2024, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió retirar la misión de forma escalonada.
La retirada de las tropas de la ONU ya ha comenzado, pero podría posponerse nuevamente. Porque la RDC está muy lejos de tener condiciones estables.
El «Acuerdo de Washington para la Paz y la Prosperidad», firmado el 4 de diciembre bajo el patrocinio de Estados Unidos y en presencia de Angola, Burundi, Kenia, Uganda y Togo, se suma a una larga serie de acuerdos que no lograron sus objetivos.
El reparto del gran pastel minero
El acuerdo también incluye componentes económicos y busca que Estados Unidos obtenga un acceso preferente a las tierras raras de la región. Pero Donald Trump no es el único interesado en la riqueza minera de la RDC.
Con mucha diferencia, el mayor comprador de las exportaciones mineras es China. La extracción de cobalto y cobre, entre otros para la fabricación de baterías, conlleva graves violaciones de derechos humanos. La explotación ilegal y sin control es el núcleo del conflicto regional: los rebeldes ocupan minas, se apropian de los recursos y los introducen en las cadenas de suministro globales.
Esto también afecta a Suiza. Robert Bachmann, de la ONG Public Eye, declaró a Swissinfo: «Suiza, como centro mundial líder en el comercio de materias primas, tiene una gran responsabilidad para reducir los riesgos en este sector. Lamentablemente, en las transacciones de los comerciantes suizos de materias primas falta transparencia y obligaciones vinculantes de diligencia debida.»
No funcionan ni bancos ni aeropuertos
Se estima que unos siete millones de personas ya han sido desplazadas en el Congo debido a la violencia en torno a los recursos minerales. La situación humanitaria es precaria. Por ello, Suiza destinó en febrero tres millones de francos en ayuda, y en mayo se liberaron otros dos millones.
¿Cómo está la población civil? La activista por la paz y los derechos de las mujeres Sarah Kyabu Ntambwe, conocida como Mama Sarah, afirma que la situación es distinta a crisis anteriores. El M23 en el este del país ha establecido un gobierno paralelo. «Pero nada funciona, ni bancos ni aeropuertos. La gente no puede acceder a su dinero, no puede viajar normalmente ni regresar a sus hogares.»
«La población paga el precio», afirma Kyabu, cuya organización «Change your World» cuenta con el apoyo de la ONU. El actual proceso de paz, incluida la cooperación en el sector de los recursos, ignora a la población civil. Por ello, Kyabu intenta aumentar la presión sobre los responsables de la toma de decisiones con su organización. «Los acuerdos deben tener en cuenta la realidad de las poblaciones vulnerables y proteger la dignidad y los derechos de las personas», señala.
«Intentamos gritar alto y claro para que todas las partes implicadas nos escuchen e incorporen nuestras demandas en todo el proceso.» Para ello, Kyabu recoge testimonios de mujeres y jóvenes en la región en conflicto.
La era de una política internacional “depredadora”
«Los compromisos de paz no abordan eficazmente la dimensión regional del conflicto, especialmente la cuestión del acceso a los recursos y la responsabilidad de la clase política.» Así resume Jean Bisimwa Balola la situación.
Este congoleño es responsable de proyectos de la agencia suiza de cooperación HEKS-EPER en la RDC. Desde su oficina en Goma, trata de garantizar, entre otras cosas, la seguridad de su personal: tres de sus colegas fueron asesinados en febrero.
«Las cadenas de valor de los minerales estratégicos son una cuestión clave en la guerra y en la gobernanza, ya sea en la RDC, Ruanda, Burundi o Uganda, porque se extienden a países mucho más poderosos que, en mi opinión, libran la guerra en las zonas de producción», afirma Besimwa.
Recuerda el «contrato del siglo» que el anterior Gobierno de Joseph Kabila (2001–2019) firmó con China en 2007. Se acordó la extracción de cobalto y cobre a cambio de inversiones en infraestructuras. Un negocio que «no gustó a Washington», según Besimwa. Y, como antes citado, Estados Unidos también está interesado en acuerdos sobre minerales allí.
«Estamos viviendo una política mucho más orientada a intereses económicos, mucho más depredadora, sin respeto por los derechos humanos, las normas de la guerra y el derecho internacional humanitario», comenta Federico Riccio, responsable del programa para África Oriental de HEKS-EPER en Lausana, Suiza.
Al mismo tiempo, el Congo apenas recibe atención mediática. «En Europa se habla de África casi únicamente en relación con la migración, mientras los medios centran su atención en Ucrania y Gaza», lamenta Riccio.
Solo Suiza permaneció al lado de la población en Bukavu
«Escuchen, tenemos que vivir» —es el clamor que Jean Bisimwa escucha cada día en su trabajo de parte de sus compatriotas. Su organización, al igual que la representación de la ayuda oficial suiza, intenta mantenerse cerca de la población, pese a la frágil situación de seguridad.
«Trabajamos para la población, trabajamos donde la necesidad es mayor. Por eso, la ubicación en Bukavu, en el este del Congo, es la correcta, aunque la zona esté ahora ocupada», afirma Thomas Jenatsch, jefe de la oficina de cooperación suiza en Bukavu, a Swissinfo.
«No nos fuimos, como muchas otras organizaciones, cuando estalló la guerra en enero de 2025. Eso nos permitió reaccionar rápida y eficazmente en el plano humanitario», afirma Jenatsch.
¿Pero se valora este compromiso? Para Jean Bisimwa, la presencia de la ayuda humanitaria suiza en zonas de alta fragilidad va más allá de lo práctico. «Anima a la gente, porque les muestra que no han sido abandonada.»
Artículo editado por Marc Leutenegger
