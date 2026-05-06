Copa presenta «El Avión de la Sele» alegórico al equipo de Panamá en el Mundial de Fútbol

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Ciudad de Panamá, 6 may (EFE).- Copa Airlines presentó ‘El Avión de la Sele’, un Boeing 737 MAX8 nuevo con el lema ‘Vamos Panamá’ y de color rojo, como el uniforme de la selección nacional de fútbol del país que competirá en el Mundial de Fútbol 2026.

«Este diseño especial conmemora la segunda clasificación de Panamá al Mundial: un logro que unió a la nación bajo un mismo latido, el de la Marea Roja», indicó este miércoles en un comunicado Copa Airlines, que es la Aerolínea oficial y patrocinador de la selección nacional de fútbol de Panamá.

El diseño de ‘El Avión de la Sele’ fue creado por los panameños Ernesto de León y Henry Katz, quienes ganaron un concurso lanzado por Copa en noviembre de 2025 que recibió 700 propuestas.

La pintura roja de la aeronave representa la energía de la afición panameña, los elementos del diseño se integran con una ola en movimiento que representa a la Marea Roja – como se le llama a los aficionados – y la frase “¡Vamos Panamá!” recoge el grito que une a los panameños cada vez que juega la selección, explicó la aerolínea, entre otros, en su comunicado.

«La nueva aeronave con el diseño del ‘Avión de la Sele’, que fue pintada en la fábrica de Boeing en EE. UU., no solo transportará a la selección panameña de fútbol al encuentro mundialista, sino que surcará los cielos del continente llevando el orgullo de Panamá a los 88 destinos en 32 países del Norte, Centro y Suramérica», precisó la aerolínea de bandera panameña.

La presentación de la aeronave se suma a otras acciones desarrolladas por la aerolínea en torno al camino de Panamá al Mundial 2026, como el video oficial de “Sube la Marea Remix”, agregó la información oficial.

Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, cuenta con una de las flotas más nuevas y modernas de la industria de Boeing 737-800 NG y Boeing 737 MAX9, que presta servicios en países de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, y ofrece un rendimiento de puntualidad superior al 90 %, entre los mejores en la industria mundial, de acuerdo con los datos de la empresa. EFE

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