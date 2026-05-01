Corea del Norte enfrenta una «severa sequía», dice la prensa estatal

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Corea del Norte enfrenta este año una sequía «inusual» y «severa», por lo que toma medidas para proteger sus cosechas, informó el jueves la prensa estatal.

«Una sequía inusual ha persistido en gran parte del país, un fenómeno rara vez visto los últimos años», indicó la agencia noticiosa estatal KCNA.

«Trabajadores en varias regiones concentran todos los esfuerzos por proteger las cosechas de inicio de temporada ante esta sequía», agregó.

Los desastres naturales tienden a tener un impacto desmedido en el país aislado, debido a la debilidad de su infraestructura y su economía.

Elizabeth Salmon, relatora especial de la ONU para los derechos humanos en Corea del Norte, dijo en febrero que la escasez alimentaria es una preocupación central en el país.

«Las ciudades y condados son responsables de las reparaciones a las puertas de los reservorios y acueductos acorde con la reducción en el suministro de agua causada por la severa sequía», señaló KCNA.

Los trabajadores están tomando «medidas técnicas para minimizar el daño de la sequía», como aumentar la resistencia del trigo y la cebada a la sequía.

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