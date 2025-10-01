The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Corea del Sur marca récord en exportaciones de semiconductores en septiembre

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Corea del Sur registró en septiembre sus mayores exportaciones de semiconductores hasta la fecha, según datos oficiales publicados el miércoles, a pesar de la presión derivada de los aranceles estadounidenses y otras restricciones que afectan a este sector estratégico.

Las ventas al exterior de chips superaron los 16.600 millones de dólares, lo que supone un incremento de más del 20% respecto al mismo mes de 2024, de acuerdo con cifras del Ministerio de Industria.

El crecimiento fue impulsado por la alta demanda de semiconductores HBM (sigla en inglés de Memoria de Alto Ancho de Banda), esenciales para los servidores de inteligencia artificial, añadió la cartera.

Los automóviles, otra de las principales exportaciones del país, también obtuvieron buenos resultados, con un aumento de las ventas hasta los 6.400 millones de dólares, la cifra más alta registrada en el mes de septiembre.

Gracias al buen comportamiento de estas industrias, las exportaciones totales surcoreanas alcanzaron los 65.900 millones de dólares, el nivel más alto en 42 meses.

Las ventas al exterior aumentaron a todas las regiones importantes, excepto a su principal socio Estados Unidos, donde cayeron un 1,4% interanual, hasta los 10.270 millones de dólares, lastradas por los aranceles del presidente Donald Trump sobre el acero, los autos y la maquinaria.

Aunque Corea del Sur fue inicialmente gravada por un arancel general del 25%, logró negociar una reducción al 15%.

hs/ceb/mtp/arm/cjc

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR