Corea del Sur marca récord en exportaciones de semiconductores en septiembre

afp_tickers

1 minuto

Corea del Sur registró en septiembre sus mayores exportaciones de semiconductores hasta la fecha, según datos oficiales publicados el miércoles, a pesar de la presión derivada de los aranceles estadounidenses y otras restricciones que afectan a este sector estratégico.

Las ventas al exterior de chips superaron los 16.600 millones de dólares, lo que supone un incremento de más del 20% respecto al mismo mes de 2024, de acuerdo con cifras del Ministerio de Industria.

El crecimiento fue impulsado por la alta demanda de semiconductores HBM (sigla en inglés de Memoria de Alto Ancho de Banda), esenciales para los servidores de inteligencia artificial, añadió la cartera.

Los automóviles, otra de las principales exportaciones del país, también obtuvieron buenos resultados, con un aumento de las ventas hasta los 6.400 millones de dólares, la cifra más alta registrada en el mes de septiembre.

Gracias al buen comportamiento de estas industrias, las exportaciones totales surcoreanas alcanzaron los 65.900 millones de dólares, el nivel más alto en 42 meses.

Las ventas al exterior aumentaron a todas las regiones importantes, excepto a su principal socio Estados Unidos, donde cayeron un 1,4% interanual, hasta los 10.270 millones de dólares, lastradas por los aranceles del presidente Donald Trump sobre el acero, los autos y la maquinaria.

Aunque Corea del Sur fue inicialmente gravada por un arancel general del 25%, logró negociar una reducción al 15%.

hs/ceb/mtp/arm/cjc