Corea del Sur pide a SK Telecom compensar a las víctimas de una filtración masiva de datos

Seúl, 21 dic (EFE).- La agencia de consumo de Corea del Sur afirmó este domingo que SK Telecom, el mayor operador móvil del país, debería compensar a los 58 afectados por una filtración masiva de información personal, una decisión que abre la puerta al pago de 1.558 millones de dólares a los 23 millones de víctimas.

El operador móvil «debería proveer» descuentos y puntos canjeables por efectivo por valor de 100.000 wones (unos 67 dólares) a cada una de las 58 víctimas de la filtración que interpusieron una demanda judicial colectiva, dijo la agencia surcoreana en un comunicado.

SK Telecom y los demandantes disponen de quince días para aceptar o rechazar la decisión, añadió la agencia, inmersa en un proceso de mediación sobre el caso.

Si la operadora está de acuerdo con la mediación, el organismo gubernamental continuará el proceso «para garantizar que las víctimas que no participaron en el proceso de mediación también reciban la misma compensación».

«Dado que el número de víctimas de este incidente de piratería informática es de aproximadamente 23 millones, si se indemniza íntegramente a todas las víctimas, se prevé que el total alcance los 2,3 billones de wones (unos 1.558 millones de dólares, o 1.330 millones de euros)», añadió la agencia.

La decisión llega meses después de que el organismo surcoreano de protección de datos impusiera una multa récord de 134.800 millones de wones (unos 97 millones de dólares o 83,1 millones de euros) a SK Telecom.

Los piratas informáticos lograron infiltrarse en la red interna de la compañía desde 2021, ampliaron su control en 2022 y finalmente extrajeron, el pasado 18 de abril, las claves de autenticación de tarjetas USIM (9,82 GB en total), de unos 23,24 millones de usuarios.

La trama impactó casi a la mitad de la población de Corea del Sur, que es de unos 52 millones.

En un incidente separado, el gigante surcoreano del comercio electrónico Coupang reconoció a finales del pasado noviembre que los datos de 33,7 millones de clientes quedaron expuestos en un ciberataque que se prolongó durante meses de forma desapercibida.

Unas 240.000 personas han denunciado a la compañía surcoreana y reclamado 100.000 wones (unos 68 dólares) por persona, lo que eleva el monto inicial de la demanda a 24.000 millones de wones (unos 16,2 millones de dólares). EFE

