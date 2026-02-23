Corea del Sur quiere retomar negociaciones con Mercosur tras visita de Lula

afp_tickers

2 minutos

Los presidentes de Brasil y Corea del Sur acordaron el lunes en Seúl retomar negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre el país asiático y Mercosur.

Tras una reunión bilateral, el surcoreano Lee Jae Myung y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunciaron un conjunto de acuerdos en numerosas áreas, de la agricultura a la cooperación empresarial, sin dejar de lado los productos de «K-belleza», como se conocen los productos coreanos de cuidado de la piel.

«Sobre las negociaciones de libre comercio entre Brasil y la República de Corea, discutimos caminos para retomar negociaciones interrumpidas en 2021», indicó Lula en una conferencia de prensa.

Lee indicó que él y Lula coincidieron en que los beneficios de la cooperación económica «deben ser expandidos» a sus países vecinos.

«Brasil es miembro clave del Mercosur. Reiteré la necesidad de relanzar las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre Corea y Mercosur, y el presidente Lula concordó», manifestó Lee.

Lula destacó que los dos países lanzaron un plan de acción «con iniciativas concretas para los próximos tres años».

«Brasil es el principal destino de las inversiones coreanas en América Latina, y con 11.000 millones de dólares, Corea es nuestro cuarto socio comercial en Asia», señaló el líder brasileño.

Aseguró que su visita a Seúl «concluye un ciclo fundamental de la política exterior brasileña en mi tercer mandato. Los últimos tres años fortalecimos las relaciones con Asia, centro dinámico de la economía mundial. He visitado China, India, Indonesia, Malasia y Vietnam».

Antes de la reunión, Lee destacó que él y Lula coinciden en haber ascendido en sus respectivos países pese a su origen humilde.

Lee trabajó en un taller textil para sustentar a su familia, mientras Lula abandonó la escuela para vender maní y lustrar zapatos.

Lula llegó a Corea del Sur procedente de India y tiene previsto continuar su gira en Emiratos Árabes Unidos.

kjk-sft/mas/pc