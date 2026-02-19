Corea del Sur registra protestas a favor y contra expresidente Yoon antes de fallo clave

Seúl, 19 feb (EFE).- Manifestantes a favor y en contra del expresidente surcoreano acusado de insurrección, Yoon Suk-yeol, se congregaron este jueves en los alrededores del tribunal que en unas horas emitirá un veredicto por su fallida imposición de la ley marcial a finales de 2024, que podría costarle una sentencia de muerte.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl dará a conocer su veredicto a partir de las 15:00 hora local (06:00 GMT), en una sesión televisada en directo y entre las reclamaciones de la Fiscalía de imponer la pena máxima contra Yoon.

Algunos de sus simpatizantes iniciaron una sentada desde la víspera frente al complejo judicial, mientras organizaciones de línea conservadora dura han anunciado concentraciones de más de 4.000 personas en el transcurso del día, informó la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

El grupo progresista Acción de las Velas, opuesto al exmandatario, también anunció una concentración en la estación de Seocho y frente a la Fiscalía Central de Seúl, junto al tribunal, según su cuenta de X.

La Policía Metropolitana de Seúl estima una participación aproximada de 5.000 personas en tal manifestación, según su sitio web.

La Policía desplegó 16 unidades móviles, con más de mil agentes, y levantó barricadas con decenas de autobuses alrededor del complejo judicial, dijo Yonhap.

La posibilidad de que se repita un incidente similar al del 19 de enero del año pasado, cuando seguidores de Yoon irrumpieron en el Tribunal del Distrito Occidental de Seúl en rechazo a la decisión de extender su detención entonces, ha desatado la preocupación de las autoridades.

Aunque el exmandatario se enfrenta una posible condena a muerte, Corea del Sur mantiene una moratoria de las ejecuciones desde 1997, por lo que cualquier sentencia capital tendría un carácter principalmente simbólico. EFE

