Corporación Rostec entrega una partida de cazabombarderos Su-34 al Ejército ruso

2 minutos

Moscú, 12 ago (EFE).- La corporación rusa Rostec, especializada en la producción de armas y equipamiento bélico, anunció hoy la entrega de una partida de cazabombarderos Su-34 a las Fuerzas Armadas de Rusia.

«Nuestra Corporación Unida de Construcción Aeronáutica (OAK) entregó al Ministerio de Defensa nuevos cazabombarderos Su-34», informó Rostec en su canal de Telegram, donde publicó fotos de las aeronaves.

Según la corporación, estos aviones «se sumaron al arsenal de la aviación táctico-operativa de la Fuerza Aeroespacial de Rusia».

«Los aviones superaron el ciclo completo de pruebas de fábrica, fueron probados en diferentes regímenes de trabajo y ya volaron a la base aérea de destino», señaló la empresa, sin puntualizar el número de aeronaves suministradas.

Rostec recordó que estos cazabombarderos están concebidos para atacar objetivos terrestres, aéreos y sobre la superficie del mar a largas distancias, incluyendo los protegidos por sistemas de defensa antiaérea.

Este avión, capaz de cumplir misiones de combate en condiciones adversas climáticas también puede llevar a cabo misiones de reconocimiento y espionaje.

«El bombardero Su-34 ha demostrado ser el mejor de su clase. Las posibilidades de esta máquina de combate permiten a los pilotos cumplir exitosamente misiones en los teatros de acciones bélicas y utilizar proyectiles aéreos de caída libre o teledirigidos», afirmó el director ejecutivo de Rostec, Oleg Yevtushenko, citado en Telegram.

El empresario añadió que en vista a la demanda de este avión las fábricas de aviones de Rostec «incrementaron el ritmo de producción y garantizan los suministros estables al Ejército», al anunciar que la corporación entregará próximamente nuevas partidas de otros tipos de aviones.EFE

mos/ad