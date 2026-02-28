Correa exige investigar en Ecuador al presidente Noboa tras las acusaciones del narco Pipo

Quito, 28 feb (EFE).- El expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) reclama que se abra una investigación contra el actual mandatario, Daniel Noboa, por las acusaciones lanzadas contra él por el capo de la droga Wilmer Chavarría (‘Pipo’).

Este último acusó a Noboa, sin aportar pruebas, de haber ordenado el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 y de traficar drogas, un testimonio que el exmandatario reconoció que viene de un delincuente con poca credibilidad.

Correa aseveró en una entrevista con EFE que la declaración del máximo líder de Los Lobos, la organización criminal más poderosa actualmente en Ecuador, debe ser tratada de la misma forma por las autoridades que otros casos de testimonios sin pruebas de procesados por la Justicia que han derivado en investigaciones, allanamientos y registros contra el correísmo.

Aunque el exgobernante admite que «no se le puede creer a un tipo así», que fingió su muerte en Ecuador y se sometió a numerosas cirugías estéticas para evitar ser atrapado, «por lo menos amerita una investigación», pues Noboa, en su opinión, «es un tipo sin límite ni escrúpulos». «No me sorprendería que haya ordenado matar a alguien», dijo.

«Si (Pipo) me acusaba a mí, enseguida le habrían dado credibilidad y habría allanamientos y órdenes de prisión», apostilló Correa al señalar «una doble moral» en su país horas antes de que la sede de su partido, Revolución Ciudadana (RC), fuese allanada por la Fiscalía de Ecuador, que investiga un caso de presunta financiación irregular de campaña electoral con fondos de Venezuela.

Extradición en marcha

La declaración de Pipo se dio ante un fiscal en España, donde está detenido desde noviembre.

Allí busca evitar su extradición a Ecuador, donde está imputado por el asesinato de Villavicencio, un caso que tiene como presuntos autores intelectuales a los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, ligados a distintas tramas de corrupción que denunciaba Villavicencio, así como al exasambleísta correísta Ronny Aleaga y al exministro correísta José Serrano.

Correa aseguró que en el cuaderno de la cárcel donde está Pipo debe figurar la visita del abogado José Aliste, quien según el expresidente se presentó supuestamente a nombre de la Embajada de Estados Unidos para advertirle que sería extraditado y encarcelado hasta el fin de sus días, a menos que inculpase a Correa de haber pactado con el narcotráfico durante su mandato.

«Nosotros esperábamos lo peor», afirmó el exmandatario desde Bélgica, donde tiene condición de refugiado frente a una condena firme de ocho años de cárcel en Ecuador.

«Ya se han dado (situaciones similares). No es que seamos paranoicos. Es una estrategia que viene de EE.UU.: agarran a un delincuente real o ficticio, lo amenazan para que delate a tal persona con un falso testimonio y sin pruebas te allanan, orden de prisión, etcétera… Eso es lo que hemos sufrido desde hace ocho años», añadió Correa.

«Milagro» para Correa

El hecho de que, según Correa, Pipo no declarase contra él y lo hiciese contra Noboa «es un milagro» que le provoca «ganas de llorar», pues aseguró que estaban listos para responder si lo inculpaba a él, incluso contactando con los presidentes de Brasil, Colombia y México, además de con la Unión Europea (UE).

«Eso cambió todo el escenario. Si no, en estos momentos mi vida sería un infierno. ¿Te imaginas los titulares dando la vuelta al mundo y EE.UU. pidiendo extradición, alerta roja de Interpol?», señaló Correa.

Pipo basó su acusación contra Noboa en una supuesta conversación, cuando ya estaba detenido, con un emisario del ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, quien calificó su declaración como un «sórdido disparate», mientras que las hijas de Villavicencio advierten que el criminal busca desviar la atención de la investigación desarrollada en Ecuador.

Villavicencio fue acribillado el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin, en un momento en que las encuestas estaban lideradas por la correísta Luisa González y el candidato asesinado y Noboa contaban con bajos porcentajes de intención de voto, especialmente el actual presidente, que finalmente acabó ganando. EFE

