Corte chilena vuelve a rechazar polémico proyecto minero que amenaza a pingüinos Humboldt

Santiago de Chile, 21 feb (EFE).- La Corte de Apelaciones de la región septentrional chilena volvió este sábado a rechazar las apelaciones en favor del proyecto minero conocido como «Dominga», que amenaza con destruir el hábitat natural del pingüino de Humboldt, una especie protegida y de alto valor medioambiental.

El proyecto, impulsado por la multinacional Andes Iron, pretende abrir dos minas de hierro y cobre valoradas en 2.500 millones de dólares y construir un enorme puerto en La Higuera, ubicada en la región de Coquimbo, en medio de la citada Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, especie amenazado que es uno de los símbolos de Chile.

El plan ya fue rechazado en enero de 2025, igualmente de manera unánime, por el Comité de Ministros pero Andes Iron recurrió al Primer Tribunal Ambiental para anular esa resolución y conseguir que el consejo se reúna de nuevo.

«Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 83 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, de oficio, se anula todo lo obrado en el procedimiento de cumplimiento incidental del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y, en su lugar, se declara que atendida la naturaleza jurídica de la resolución en alzada su aplicación resulta improcedente», concluyó la sentencia dictada este sábado.

La resolución fue acogida con alegría por la ministra chilena de Medioambiente, Maisa Rojas, quien afirmó que ésta «implica que el proyecto Dominga se encuentra rechazado, en base a la decisión del Comité de Ministros de enero de 2025».

«Además, confirma lo que hemos venido planteando, el Comité de Ministros dio cumplimento al fallo del Primer Tribunal Ambiental de diciembre de 2024 y que actuando, dentro del ámbito de sus competencias, las instituciones funcionan», agregó en un comunicado.

Igualmente causó satisfacción en la organización internacional del defensa del Medioambiente Greenpeace, para quien «este falló es lapidario para Andes Iron, empresa que ha empujado por más 12 años un proyecto corrupto, nefasto, ilegal y obsoleto», afirmó Roxana Núñez, abogada y experta en incidencias de la organización.

Greenpeace expresó, además, su deseo de que el nuevo gobierno ultraderechista que asume el 11 de marzo, liderado por el republicano José Antonio Kast, quien niega el cambio climático, pueda acatar este fallo al igual que la empresa, considerando el actual escenario de corrupción tanto a nivel político como judicial. EFE

