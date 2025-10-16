Cosmonautas rusos comienzan caminata espacial para instalar equipos en la EEI

1 minuto

Moscú, 16 oct (EFE).- Los cosmonautas rusos Serguéi Rízhikov y Alexéi Zubritski comenzaron este jueves una caminata espacial de casi seis horas para instalar equipos científicos y limpiar la escotilla de la plataforma orbital.

Según informó la agencia espacial rusa Roscosmos, que transmite en directo la caminata, los rusos abrieron la escotilla del módulo ruso Poisk a las 19:50 hora de Moscú (16:50 GMT).

Está previsto que durante la caminata instalen equipamiento para el ‘cultivo’ de semiconductores en el espacio, en base al experimento Ekrán-M en el módulo Naúka (Ciencia).

En el revestimiento exterior del módulo Zvezdá desmontarán una cámara de alta resolución y limpiarán la escotilla.

Además, retirarán un contenedor externo del módulo Póisk.

Para estos trabajos, informó Roscosmos, utilizarán el brazo mecánico ERA (European Robotic Arm).

Está previsto que la misión dure 5 horas y 38 minutos.

La anterior caminata espacial tuvo lugar el 20 de diciembre de 2024, en la que los cosmonautas rusos Alexéi Ovchinin e Iván Vagner instalaron un espectrómetro de rayos X sobre la superficie del módulo de servicio ruso de la EEI.

En estos momentos en la plataforma orbital trabaja una tripulación de siete personas: además de Rízhikov y Zubritski está el cosmonauta ruso Oleg Platónov, los astronautas de la NASA Zena Cardman, Jonny Kim, Michael Fincke y el astronauta de la Agencia Espacial Japonesa (JAXA) Kimiya Yui.EFE

mos/acm