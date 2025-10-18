Costa dice que Europa puede rearmarse sin sacrificar el estado del bienestar

Ámsterdam, 18 oct (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, el socialista portugués António Costa, defendió este sábado ante el congreso del Partido de los Socialistas Europeos celebrado en Ámsterdam que «la paz sin defensa es una ilusión», pero que Europa puede rearmarse sin «sacrificar» el estado del bienestar.

«Desde la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ha quedado claro que la paz sin defensa es una ilusión», dijo el portugués en su discurso ante líderes socialistas de toda Europa.

Costa añadió que «apoyar a Ucrania solo no es suficiente. Debemos hacer más por nuestra propia defensa», por lo que el reaerme europeo «no es un lujo, es una necesidad».

Sin embargo, el político socialista también argumentó que «se trata de un error grave y peligroso» que lo partidos de derechas sostengan «que debemos elegir entre gastar en defensa o en nuestro propio estado del bienestar».

«La defensa existe para proteger nuestra libertad, nuestra resiliencia democrática, nuestro modo de vida y nuestro modelo social europeo. Y no necesitamos sacrificar el estado del bienestar», aseguró, añadiendo que «lo que necesitamos es reforzar nuestra defensa precisamente para proteger una Europa fuerte, democrática y social».

Los Estados miembros y la Eurocámara llegaron este jueves a un acuerdo para poner en marcha el Programa de la Industria Europea de la Defensa (EDIP, por sus siglas en inglés), una iniciativa para fortalecer el sector que cuenta con una financiación de 1.500 millones de euros durante el periodo 2025-2027.

Ese mismo día, la Comisión Europea presentó una hoja de ruta para que la Unión Europea alcance en 2030 plena preparación militar, en la que propone que el “muro antidrones” que quiere desplegar en el este de Europa esté plenamente operativo a finales de 2027.

Por otro lado, Costa también defendió que la seguridad de Europa no depende únicamente de inversiones en defensa, sino sobretodo de fortalecer lazos internacionales.

«(La seguridad) depende, sobretodo, de nuestra capacidad para proponer y promover el multilateralismo y el derecho internacional (…), y de nuestra capacidad para entablar amistades en todo el mundo a través del comercio y la ayuda al desarrollo», dijo. EFE

