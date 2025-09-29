Costa pide acelerar la entrada de Moldavia en la UE tras la victoria electoral proeuropea

2 minutos

Madrid, 29 sep (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, pidió este lunes en Madrid acelerar la entrada de Moldavia en la UE tras el resultado proeuropeo de las elecciones en el país, interpretadas como un pulso entre Moscú y Bruselas.

«Ahora Europa tiene que estar a la altura de las expectativas que ha creado y acelerar este proceso de adhesión a la Unión Europea», dijo Costa en declaraciones a periodistas en Madrid, donde recibió el premio Fórum Europa en una ceremonia presidida por el rey Felipe VI.

El europeísta Partido Acción y Solidaridad (PAS), de la presidenta moldava Maia Sandu, ganó las elecciones parlamentarias celebradas este domingo con el 50,16 % de los votos, lo que le permitirá mantener su mayoría absoluta, según los resultados oficiales.

Esa es «una gran noticia para Europa», consideró Costa, pero también «una gran responsabilidad».

«La mayor inversión geopolítica que puede hacer la Unión Europea es acelerar los procesos de adhesión de Ucrania, Moldavia y los Balcanes Occidentales, porque eso es lo que nos permite ampliar nuestras fronteras y ampliar el espacio político y económico de Europa y consolidar esa gran Europa que todos anhelamos», subrayó.

Moldavia, uno de los países más afectados por la guerra en Ucrania y de los más pobres de Europa, solicitó unirse a la UE en marzo de 2022 y comenzó a negociar formalmente su posible entrada en el bloque en junio de 2024.

En su discurso antes de recibir el premio Forum Europa en el Teatro Real de Madrid, Costa hizo una breve alusión a «la abrumadora victoria proeuropea en Moldavia», al asegurar que la UE es el «proyecto común» de sus 27 Estados miembros, pero también la «merecida aspiración de otros muchos» países.

El proceso electoral recién concluido en Moldavia se vio empañado por «graves casos de interferencia extranjera», en particular la rusa, según el informe de la misión conjunta de observadores europeos, publicado este lunes.

Según Chris Said, jefe de la delegación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), «estas elecciones demostraron que ni siquiera una injerencia extranjera sin precedentes ni una desinformación coordinada pueden descarrilar la trayectoria europea de Moldavia, aprobada el año pasado». EFE

