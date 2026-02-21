Costa Rica anuncia amistosos en fecha FIFA de marzo ante Jordania e Irán

2 minutos

San José, 20 feb (EFE).- La selección de fútbol de Costa Rica se enfrentará a la de Jordania el próximo 27 de marzo y el 31 de ese mismo mes se medirá con Irán en partidos amistosos de la fecha FIFA que se jugarán en Amán, informó este viernes la Federación Costarricense de Fútbol.

Ambos compromisos marcarán el inicio del proceso de la selección tica hacia el Mundial de 2030, dado que no se clasificó al Mundial de 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

El partido ante Jordania tendrá un carácter histórico ya que será el primero entre ambas selecciones.

Jordania llega tras una eliminatoria en la que obtuvo su primera clasificación a una Copa del Mundo, luego de finalizar segunda del Grupo B en las eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

Esta selección actualmente ocupa el puesto 64 del ranking de la FIFA y para el Mundial 2026 conforma el Grupo J, en el que se enfrentará a las selecciones de Argentina, Austria y Argelia.

Por su parte, será la tercera vez que Costa Rica se enfrente con Irán. Los antecedentes registran un empate 0-0 en 2008 y una victoria iraní 3-2 en 2006.

Irán selló su clasificación tras terminar en el primer lugar del Grupo A de las eliminatorias asiáticas, con solamente una derrota en todo el proceso, alcanzando así su séptima participación mundialista.

Actualmente se ubica en el puesto 20 de la clasificación FIFA y en el Mundial 2026 quedó sembrada en el Grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Tras la eliminación para el Mundial 2026, la Federación Costarricense de Fútbol no renovó el contrato del entrenador mexicano Miguel ‘Piojo’ Herrera y en la actualidad lleva adelante un proceso de búsqueda del nuevo seleccionador, que está a cargo del director deportivo Ronald González. EFE

mjb/fa/gbf