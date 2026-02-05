Costa Rica cerró el 2025 con un desempleo del 6,3 % y un empleo informal del 37,8 %

2 minutos

San José, 5 feb (EFE).- Costa Rica registró un desempleo del 6,3 % durante el último trimestre del 2025, cifra sin variación en comparación al mismo periodo del año anterior, y con un empleo informal del 37,8 %, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La Encuesta Continua de Empleo del INEC indica que la tasa de desempleo nacional para el trimestre comprendido entre octubre y diciembre de 2025 fue del 6,3 %; en el caso de los hombres fue del 6,2 % y para las mujeres del 6,7 %.

La población desempleada total se estimó en 147.000 personas, de estas 87.000 son hombres y 61.000 son mujeres. Este indicador no presentó variación estadísticamente significativa con respecto al mismo trimestre del año anterior, como sí lo hizo la tasa de participación, explicó el INEC.

«El trimestre conformado por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025 muestra una tasa neta de participación del 54,5 %, que presentó una reducción estadísticamente significativa de 2,2 puntos porcentuales si se compara con el año anterior», detalla el informe oficial.

La tasa participación en el mercado laboral para los hombres fue del 65,9 % y para las mujeres el indicador se estimó en un 43,2 %.

La encuesta también reveló que la población ocupada nacional fue 2,18 millones de personas. Del total de personas ocupadas, cerca el 74,5 % de la población son personas asalariadas, mientras que un 37,8 % se clasificó con empleo informal.

«En lo que respecta al año 2025, a partir del trimestre de febrero, marzo y abril 2025 la tasa neta de participación presentó una tendencia a la baja hasta alcanzar el nivel de 53,9 % en el trimestre de mayo, junio y julio. Posteriormente se ha mantenido alrededor del 55 %, alcanzando el 54,5 % en el trimestre octubre, noviembre y diciembre», cita el informe.

Las tres principales ramas de actividad donde se concentró la población ocupada fueron las de comercio y reparación, lo cual representó el 15,1 %, seguido por el sector de la industria manufacturera (11,5%) y la enseñanza y salud (11,1%). EFE

mjb/dmm/rao/sbb