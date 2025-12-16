Costa Rica destaca su crecimiento y resiliencia comercial a pesar de aranceles de Trump

San José, 16 dic (EFE).- El ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar, destacó el crecimiento récord y la resiliencia del sector exportador de su país, a pesar de los aranceles de hasta un 15 % impuestos por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«A pesar de la enorme incertidumbre y volatilidad que existe, el sector exportador costarricense ha sido muy resiliente. Esperamos cerrar este año con un nuevo récord histórico a pesar de la incertidumbre de los mercados internacionales y a pesar también de los aranceles impuestos por el Gobierno del presidente Trump», declaró Tovar en entrevista con EFE.

Según las proyecciones oficiales, Costa Rica espera cerrar 2025 con un crecimiento cercano al 15 % en sus exportaciones de bienes y servicios hasta alcanzar un total de alrededor de 34.000 millones de dólares. La mitad de las exportaciones costarricenses se dirigen a Estados Unidos.

Tovar reconoció que existe «preocupación» por la imposición de aranceles de Estados Unidos, país con el cual Costa Rica tiene vigente un Tratado de Libre Comercio (TLC), pero enfatizó en que la estrategia costarricense ha sido conducir un diálogo bilateral «con mucha prudencia y mucha responsabilidad».

«Es un tema que asumimos con seriedad pero no me voy apurar a un acuerdo cualquiera, vamos a procurar las mejores condiciones de acceso a mercado para Costa Rica», afirmó el ministro.

Tovar celebró que recientemente el Gobierno de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que reduce a cero los aranceles para un serie de productos que Costa Rica exporta a ese país como el café, la piña, el banano, el jugo de naranja y la yuca.

«Esto nos da un respiro enorme y una tranquilidad para seguir en este proceso de discusiones con ellos y nos reafirma que la prudencia con la que estamos conduciendo estas pláticas ha sido acertada», expresó.

Estados Unidos impuso en un inicio un arancel del 10 % a Costa Rica, luego lo subió a 15 % debido al superávit comercial que registra el país centroamericano, y recientemente redujo a cero el impuesto para una serie de productos, principalmente agrícolas.

También, existe una investigación por parte de Estados Unidos acerca del sector de dispositivos médicos que podría derivar en nuevos aranceles.

El sector de dispositivos médicos es el principal exportador de Costa Rica y está integrado en su mayoría por empresas estadounidenses.

Según Tovar, en este asunto el Departamento de Comercio estadounidense se ha mostrado «receptivo» a los argumentos de Costa Rica que se basan en que los procesos que realizan las empresas norteamericanas en suelo costarricense se complementan con los que llevan a cabo en Estados Unidos.

«Costa Rica es un eslabón estratégico en la cadena de suministros y un aliado clave para resguardar la seguridad y la confiabilidad de las cadenas de suministros en Estados Unidos, apuntó Tovar.

El ministro destacó que ante la «erosión» del sistema de comercio internacional basado en reglas, su país está apostando por asociarse con nuevos socios y bloques comerciales como lo es el Acuerdo Transpacífico, al cual aspira a ingresar, y otros países como Israel con el cual ya firmó un tratado de libre comercio.

Tovar subrayó la importancia del TLC con Israel para atraer inversiones de alta tecnología y abrir un mercado para productos agrícolas costarricenses como el banano, el azúcar, la piña, el cacao, la papaya y hasta para carne.

«Israel no es un socio como cualquier otro. Es un líder mundial en innovación y tecnología, ha implementado e impulsado tecnologías que ningún otro país tiene para el cultivo y el riego en el sector agrícola», dijo. EFE

