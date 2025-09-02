The Swiss voice in the world since 1935

Costa Rica respeta a Nicaragua y Haití, pero aspira a ganar los 6 puntos

San José, 2 sep (EFE).- La selección de Costa Rica respeta a las de Nicaragua y Haití, pero aspira a ganar los 6 puntos en los partidos de eliminatorias de septiembre para ir allanando el camino hacia el Mundial de 2026, coincidieron este martes futbolistas costarricenses.

El zaguero del Austin estadounidense Julio Cascante dijo a los periodistas que Costa Rica jugará con «determinación y agresividad» estos dos primeros partidos de la fase final de la eliminatoria para alcanzar el objetivo de sumar 6 puntos.

«Deberíamos sacar los 6 puntos, pero somos conscientes de que la camisa no gana nada. Tenemos que ir a hacer el trabajo. De visita ir con determinación y ganar y llegar a casa y también ganar. Vamos con respeto hacia los dos rivales sabiendo que no será fácil», expresó Cascante.

Costa Rica visitará a Nicaragua el próximo viernes y el siguiente martes recibirá a Haití en las dos primeras jornadas del Grupo C que completa Honduras. Solo el primer lugar del grupo obtendrá un boleto directo al Mundial, mientras que el segundo lugar podría aspirar a una repesca.

El goleador del New York City estadounidense con 14 goles en lo que va de la temporada de la MLS, Alonso Martínez, declaró que los partidos eliminatorios «hay que jugarlos como si fuera el último» para «ganarlos y hacer todos los puntos».

«Son partidos difíciles porque todos los equipos quieren ir a la Copa del Mundo. Va a ser una eliminatoria muy buena y tenemos que tratar de ganar siempre. En Nicaragua va a ser un partido difícil, sabemos cómo está la cacha, pero al final tenemos que ir a ganar, esa es la mentalidad del grupo», expresó el delantero.

La selección de Costa Rica comenzó el lunes, con la presencia de 17 de los 23 jugadores convocados, los entrenamientos con miras a los partidos frente a Nicaragua y Haití.

El seleccionador, el mexicano Miguel Herrera, ya pudo contar este martes con todo el plantel con la incorporación del guardameta del Pumas mexicano Keylor Navas; el centrocampista del Río Ave portugués Brandon Aguilera; el portero del Casa Pía portugués Patrick Sequeira y el lateral derecho del U Craiova rumano Carlos Mora. EFE

