CPI publica orden arresto contra exjefe policial filipino por crímenes de lesa humanidad

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La Haya, 11 may (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) hizo pública este lunes una orden de arresto contra el exjefe de la Policía Nacional de Filipinas, Ronald «Bato» dela Rosa, por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la campaña antidrogas impulsada por el expresidente Rodrigo Duterte.

La Sala de Cuestiones Preliminares I consideró que existen «motivos razonables para creer»que dela Rosa es responsable, como «coautor indirecto» del crimen de lesa humanidad de asesinato, en relación con asesinatos ocurridos entre julio de 2016 y abril de 2018 en Filipinas.

Según la decisión judicial, que se tomó el 6 de noviembre de forma confidencial, al menos 32 personas fueron asesinadas durante operaciones atribuidas a fuerzas de seguridad filipinas, en algunos casos con apoyo de sicarios y colaboradores civiles, y las víctimas eran presuntos delincuentes o personas supuestamente vinculadas al tráfico y consumo de drogas.

La CPI sostuvo que la campaña formó parte de un «ataque» dirigido contra la población civil, inicialmente bajo una política organizacional y después como política de Estado, tras la llegada de Duterte a la Presidencia del país.

La Sala indicó que existen fundamentos para creer que Dela Rosa, quien dirigió la Policía Nacional filipina entre 2016 y 2018, participó en un plan común para «neutralizar» a supuestos criminales, término que, según el tribunal, era entendido por los involucrados como «matar»

El documento judicial afirma que Dela Rosa contribuyó de forma esencial al plan mediante declaraciones públicas que «autorizaban, toleraban y promovían» los asesinatos, así como mediante el despliegue de recursos policiales y el nombramiento de mandos clave.

La CPI también señaló que Dela Rosa impulsó operaciones policiales conocidas como ‘Tokhang’, iniciadas en Davao y luego extendidas a nivel nacional, y que alentó a los agentes a justificar las muertes mediante «escenarios ficticios de defensa propia».

La orden de arresto sostiene además que el exjefe policial «necesariamente conocía» el alcance de las operaciones debido a sus cargos dentro de la estructura policial filipina.

La Sala consideró necesario pedir su arresto para garantizar su comparecencia ante la Corte y evitar interferencias en la investigación, y los jueces señalaron que Dela Rosa habría amenazado a investigadores de la CPI y calificado de «traidores» a quienes cooperaban con ellos.

La investigación de la CPI sobre Filipinas se centra en presuntos crímenes cometidos entre noviembre de 2011 y marzo de 2019 en el marco de la llamada «guerra contra las drogas» liderada por Duterte, quien se encuentra bajo custodia de la CPI desde marzo del año pasado y está ya a la espera de juicio.

Aunque Filipinas se retiró en 2019 del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, la Corte mantiene jurisdicción sobre los hechos ocurridos mientras el país era Estado Parte.

La orden fue inicialmente clasificada como secreta debido a riesgos para víctimas y testigos, pero ha sido reclasificada como pública este lunes. EFE

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