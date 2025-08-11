The Swiss voice in the world since 1935

Críticas al jefe del Despacho de Petro por comparar riesgo político con andar en bicicleta

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bogotá, 11 ago (EFE).- El jefe del Despacho Presidencial de Colombia, Alfredo Saade, fue objeto de críticas este lunes por comparar el riesgo de hacer política en el país con el de andar en bicicleta, tras la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado.

«La actividad política siempre tiene un riesgo, yo no creo que esto (el atentado y muerte) haya aumentado el miedo de los candidatos, como dicen algunos. Toda actividad tiene un riesgo, manejar bicicleta tiene un riesgo, de caerse, tropezarse, o de que lo atropelle un vehículo, y más nuestra actividad pública en un país tan convulsionado», manifestó Saade a periodistas.

Sus comentarios fueron reprobados por distintos sectores que consideraron fuera de lugar la comparación ya que, tras la muerte de Uribe Turbay, del partido de derecha Centro Democrático, ha aumentado la preocupación por un incremento de la violencia en la política colombiana cuando se aproxima un año electoral.

Incluso el secretario general de la ONU, António Guterres, al lamentar la muerte de Uribe Turbay, instó «a las autoridades colombianas a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar unas elecciones nacionales pacíficas, incluyendo garantías para la seguridad de todos los candidatos».

«No puedo creer que ni hoy tengan un poco de respeto y altura. ¡Qué asco y que cinismo!», manifestó en X la representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde, sobre la declaración de Saade, un polémico funcionario que se presenta como pastor evangélico.

El también representante a la Cámara Andrés Forero, compañero de Uribe Turbay en el Centro Democrático, tachó de «infames» las declaraciones del jefe de Gabinete Presidencial.

«En un gobierno serio esas infames declaraciones forzarían una renuncia, pero Saade se atornillará a un cargo que le queda grande», expresó Forero en X.

Por su parte, el exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela indicó que el hecho de que Saade compare «el magnicidio de Miguel Uribe (…) con caerse de una bicicleta es la muestra más obscena de la indolencia de este Gobierno».

«Este desprecio absoluto por la vida del otro retrata la miseria moral con la que este Gobierno trata a su oposición», expresó Ruiz.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó hoy como «una derrota de Colombia» la muerte de Uribe Turbay, quien desde su escaño en el Senado fue un duro opositor al mandatario. EFE

joc/csr/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR