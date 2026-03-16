Crisis energética en Cuba: una cronología, apagón a apagón

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La Habana, 16 mar (EFE).- Cuba suma ya seis apagones nacionales (y otros tantos parciales) en apenas año y medio por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero de EE.UU..

La mayoría de las caídas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), de las que la isla ha tardado días en recuperarse, estuvieron asociadas a fallos y averías, principalmente en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las principales del país, aunque los desastres naturales también jugaron un papel.

No obstante, la crisis energética está en el día a día de los cubanos desde hace años. Los cortes de 15 horas diarias se han normalizado en La Habana, mientras que en provincias se ha llegado a registrar desconexiones de 48 horas.

27 de septiembre de 2022

Primer apagón nacional en Cuba derivado del paso del huracán Ian, con categoría 3 (sobre cinco en la escala Saffir-Simpson) por el oeste de la isla, lo que provocó averías en líneas de transmisión y la caída total del SEN en toda la isla. El restablecimiento se demoró hasta una semana en algunos puntos.

18 de octubre de 2024

Una avería en la termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas (oeste), una de las dos mayores centrales del país y clave para el suministro eléctrico del occidente de la isla. El gobierno cubano declara un estado de “emergencia energética”, reconociendo la severidad de la crisis.

6 de noviembre de 2024

Segundo colapso del SEN en menos de tres semanas. Este apagón general estuvo asociado al paso del huracán Rafael, de categoría 3, por el oeste de Cuba. La recuperación fue desigual -prolongándose hasta un mes en regiones rurales- porque además de reconectar la red eléctrica y sincronizar las centrales termoeléctricas, se tuvieron que reparar cables e instalaciones eléctricas dañadas por los fuertes vientos.

4 de diciembre de 2024

Tercer apagón nacional en apenas tres meses y el segundo en ese mismo período provocado por la salida imprevista, por avería, de la central termoeléctrica Antonio Guiteras. El restablecimiento del SEN era mayoritario para el tercer día.

14 de marzo de 2025

Cuarto apagón que deja a Cuba a oscuras en menos de seis meses. Las autoridades explican que una falla por incendio en una subestación de La Habana es la causa. En algunas regiones del país la energía tarda en restablecerse por lo menos dos días.

10 de septiembre de 2025

Quinto colapso total del SEN en menos de un año y tercero en ese mismo período ligado a problemas en la central Antonio Guiteras, aunque posteriormente se dijo que la instalación no había sufrido daños y estaba lista para entrar en servicio. A las 24 horas del apagón, alrededor de un 40 % del país tenía de nuevo corriente.

16 de marzo de 2026

El SEN se desconecta de nuevo por completo apenas una semana después de un apagón masivo que dejó a seis millones de cubanos sin corriente. Se trata del primero de carácter nacional bajo el bloqueo petrolero, una condición que puede afectar a la rapidez de la recuperación, según los expertos. EFE

jpm/sbb