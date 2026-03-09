Croacia limita los precios de combustibles ante la subida del crudo por la guerra en Irán

Zagreb, 9 mar (EFE).- El gobierno de Croacia anunció este lunes que limitará el precio máximo de venta de los combustibles a partir de mañana y durante las próximas dos semanas a 1,50 euros el litro para la gasolina Eurosuper y 1,55 euros el litro para el diésel.

La gasolina Eurosuper, cuyo precio es actualmente 1,46 euros el litro, costará a partir de mañana 1,50 euros, mientras que sin las medidas gubernamentales, costaría 1,55 euros, destacó el primer ministro, Andrej Plenković.

El eurodiésel subirá de los actuales 1,48 a 1,55 euros por litro, mientras que sin la medida anunciada este lunes, costaría 1,72 euros por litro.

Debido a la escalada de la guerra en Medio Oriente, los precios del crudo han subido hasta ahora más de 25 %.

Al presentar esta limitación de los precios de los combustibles, el primer ministro croata dijo que su objetivo es la seguridad de los suministros y unos precios más accesibles para los ciudadanos y las empresas de Croacia.

La medida le costará al Estado croata unos 2 millones de euros en las próximas dos semanas. EFE

