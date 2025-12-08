Cronología de acontecimientos en Siria tras la caída del régimen de Bachar al Asad

Redacción internacional, 8 dic (EFE).- Esta es la cronología de los principales acontecimientos en Siria cuando se cumple el primer aniversario de la caída del régimen de Bachar al Asad, que había gobernado el país desde 2000, cuando sucedióa su padre, Háfez al-Ásad.

2024

8 diciembre:El Organismo de Liberación del Levante (heredera de la exfilial siria de Al Qaeda), una coalición liderada por el islamista, Abu Mohamed al Jolani, integrada por varios grupos insurgentes y sostenida por Turquía, derroca tras doce días de asedio a Bachar El Asad, que huye a Moscú.

-Los insurgentes abren la prisión de Sednaya, norte de Damasco y conocida por sus métodos de tortura, y liberan a los detenidos, muchos de ellos en celdas subterráneas ocultas donde hallan además 50 cadáveres.

9 diciembre:Israel bombardea casi todas las provincias sirias y dice haber destruido la flota militar del depuesto régimen.

10 diciembre:Los rebeldes eligen al político islamista Mohamed al Bashir para liderar la transición.

14 diciembre:Turquía reabre su embajada en Damasco tras 12 años cerrada. La comunidad internacional aproxima contactos diplomáticos con los insurgentes mientras la nueva administración se acerca a Occidente.

18 diciembre:La alianza kurdosiria Fuerzas de Siria Democrática (FSD) compuesta por árabes, kurdos y combatientes de otras minorías, denuncia ataques de Turquía y sus aliados en el norte.

24 diciembre:El Observatorio Sirio de Derechos Humanos documenta la muerte de 55.122 presos desde 2011.

31 diciembre:Toque de queda en Homs (centro) y las ciudades costeras de Latakia y Tartus tras las protestas y choques entre policías y partidarios del depuesto presidente.

27 diciembre:Kurdosirios de las FSD matan a 22 rebeldes sirios proturcos en norte del país.

2025

3 enero:Ministros de Exteriores de Francia y Alemania viajan a Damasco para abordar transición, en la primera visita de alto nivel de una potencia occidental.

6 enero:280 muertos en varios días de combate entre las FSD y los rebeldes proturcos, que se prolongan semanas.

7 enero:Turquía califica al nuevo hombre fuerte de Siria, Ahmed al-Sharaa, antes conocido como al Jolani, de «racional y estable».

12 enero:Concluye en Riad la reunión internacional sobre Siria con el apoyo de los países árabes y socios occidentales a la transición.

17 enero:La UE anuncia ayudas de 235 millones de euros.

22 enero:El ministerio de Defensa asegura que la integración de las FSD en el nuevo Ejército es el principal escollo en las negociaciones iniciadas entre las partes, pero sí integrará a 70 facciones que participaron en la revolución.

27 enero:La UE llega a un acuerdo político para suavizar las sanciones enfocadas a los sectores de la energía, el transporte y las finanzas.

29 enero:La nueva administración disuelve las facciones militares para crear un Ejército unificado bajo el mismo mando y también el Partido Baaz del depuesto presidente.

– Al-Sharaa es designado nuevo presidente.

30 enero:El emir catarí, Tamim bin Hamad, primer jefe de Estado en viajar a Damasco.

2 febrero:Al Sharaa elige Arabia Saudí como primer viaje al extranjero donde se reúne con el rey Bin Salman y Turquía como segundo destino al día siguiente.

24 febrero:La UE suspende las sanciones al transporte y la energía para favorecer la reconstrucción.

25 febrero:Conferencia del «Diálogo Nacional» para sentar las bases del futuro político del país con la formación de un Parlamento y de un comité constitucional para la fase de transición.

7 marzo:Siria vuelve a la Organización de Cooperación Islámica (OCI) tras 13 años de suspensión.

10 marzo:Acuerdo entre Damasco y las FSD que prevé que la milicia se disuelva para integrarse en las instituciones del Estado y traspasar al Gobierno central la administración del noreste sirio, de facto autónomo desde el inicio de la guerra civil en 2011.

6-18 marzo:1.800 alauíes, a la que pertenece El Asad, son ejecutados por las fuerzas de seguridad en la zona costera de Latakia, según denuncia el Observatorio Sirio de Derechos Humanos y otros 6.000 huyen al Líbano. Se abre una investigación.

9 abril:Unos 500 kurdosirios se retiran de Alepo como parte de un acuerdo con Damasco y el resto lo hará en unos días tras finalizar un canje de prisioneros.

13 abril:Al Sharaa viaja a Emiratos y el 15 a Catar, país que desde la caída de El Asad estableció un puente aéreo con ayuda humanitaria.

18 abril:Segundo viaje de Al Sharaa a Turquía en menos de tres meses para participar en un foro en Antalya.

14 mayo:Al Sharaa se reúne con Donald Trump en Arabia Saudí, antes de continuar su gira por el Golfo y un día después de su anuncio del levantamiento de las sanciones a Damasco. Trump, también le pide normalizar las relaciones sirias con Israel.

23 mayo:EEUU hace efectivo el levantamiento de las sanciones.

24 mayo:Tercera visita de Al Sharaa a Turquía donde Erdogan promete más cooperación tras el fin de las sanciones.

28 mayo:La UE levanta las sanciones económicas con excepción de las basadas en motivos de seguridad.

29 mayo:El Estado Islámico (EI) reivindica sus primeros ataques el 22 y 28 de mayo contra las nuevas fuerzas de seguridad sirias con dos acciones con explosivos en vehículos en Al Sueida, al sur.

31 mayo:Israel bombardea instalaciones de armamento en Latakia que repite el 8 de junio.

30 junio:Trump firma una orden ejecutiva para eliminar las sanciones.

8 julio:El Organismo de Liberación del Levante, el movimiento que derrocó al Asad, sale por orden de Trump de la lista de organizaciones terroristas.

13-16 julio:Israel bombardea Al Sueida, para proteger a los drusos y desmilitarizar la frontera, y tras adentrarse en ella las fuerzas gubernamentales para tomar el control de la seguridad, en medio de enfrentamientos entre grupos de la minoría drusa y otros movimientos armados. Al día siguiente hace lo propio contra el cuartel general del Ejército sirio en Damasco y causa al menos un muerto y casi una veintena de heridos. Los muertos suben a 1.339, de ellos 196 en asesinatos extrajudiciales en los enfrentamientos.

17 julio:Israel comienza a levantar un muro junto a las vallas alambradas de la frontera con Siria tras cruces multitudinarios de drusos, mientras vuelve a bombardear el sur del país.

19 julio:El enviado especial de EEUU en Siria, Tom Barrack, anuncia un acuerdo de alto el fuego aceptado por Turquía.

2 julio:Comisión siria confirma 1.426 muertos en las masacres ocurridas en marzo en la costa, la mayoría extrajudiciales.

24 julio:Damasco acoge el Foro de Inversión Sirio-Saudí, que cuenta con la participación de 130 empresarios del golfo Pérsico en el que buscan firmar contratos por valor de 6.000 millones de dólares.

31 julio:Rusia y Siria escenifican la normalización de sus relaciones en la primera visita de un alto funcionario del nuevo gobierno sirio a Moscú desde la caída del régimen de El Asad, asilado en la capital rusa.

2 agosto:Turquía comienza a suministrar gas azerbaiyano a Siria para generar electricidad.

6 agosto:Siria rubrica una docena de memorandos de entendimiento con diferentes empresas extranjeras por unos 14.000 millones de dólares.

20 agosto:Turquía abre la frontera con Siria a viajeros con pasaporte, salvo de zonas kurdas.

16 septiembre:El Gobierno anuncia un plan respaldado por Estados Unidos y Jordania para restablecer la calma en Al Sueida.

18 septiembre:Primera visita de un jefe de la Diplomacia siria a Estados Unidos en 25 años.

23 septiembre:Al Sharaa se convierte en el primer presidente sirio en acudir a la Asamblea General de ONU en 60 años.

5 octubre:Siria elige su primer Parlamento tras la caída de Al Asad.

8 octubre:Damasco pide a milicias kurdosirias aplicar el acuerdo de disolución antes de fin de año.

15 octubre:Al Sharaa acude al Kremlin por primera vez desde el final de la guerra donde es recibido por su homólogo Vladímir Putin, donde apuestan por el reinicio de sus relaciones y la estabilidad en Oriente Medio.

6 noviembre:El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba levantar las sanciones a Al Sharaa.

10 noviembre:Encuentro histórico en la Casa Blanca entre Al Sharaa y Donald Trump en la primera visita de un presidente sirio a Washington.

28 noviembre.- Una incursión israelí en la localidad de Beit Jinn, a las afueras de Damasco, causa 13 muertos y varias decenas de heridos.

1 diciembre.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insta a Israel a no entorpecer la transformación de Siria en un «Estado próspero». EFE

