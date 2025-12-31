Cruz Roja Internacional medió en la liberación y la repatriación de 18 presos camboyanos

Ginebra, 31 dic (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) apoyó este miércoles como observador humanitario neutral la liberación y repatriación de 18 prisioneros camboyanos acordada por Tailandia y Camboya tras el alto el fuego del 27 de diciembre.

En un comunicado el CICR reveló que, desde su detención en julio de este año, la organización visitó a los 18 presos hasta en cuatro ocasiones para controlar su bienestar y las condiciones de su detención, y también para facilitar la comunicación con sus familias.

«El respeto del derecho humanitario internacional, lo que incluye la repatriación de los prisioneros de guerra tras el fin de las hostilidades, es fundamental para ayudar a construir la confianza entre las partes y para apoyar el camino hacia una paz duradera», subrayó en el comunicado la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric.

La Cruz Roja Internacional reafirmó su carácter neutral, imparcial e independiente, y su seguimiento del principio de confidencialidad y diálogo bilateral con las autoridades.

Los 18 presos camboyanos eran soldados detenidos durante los enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya en julio de 2025, que se alargaron hasta cinco días y dejaron medio centenar de fallecidos.

Los combates volvieron a activarse este 7 de diciembre y se han saldado con más de un centenar de muertos, entre militares y civiles de ambos países, y cerca de 700.000 desplazados. EFE

