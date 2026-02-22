Cruz Roja Venezolana informa que brindará atención médica a liberados por amnistía

Caracas, 22 feb (EFE).- La Cruz Roja Venezolana informó este domingo que atenderá y realizará evaluaciones médicas a los beneficiados por el proceso de liberaciones derivadas de la Ley de Amnistía, promulgada el pasado jueves por el Parlamento de Venezuela.

En un comunicado en su cuenta de Instagram, la organización señaló que fue invitada por el Gobierno, que dirige la presidenta encargada Delcy Rodríguez, para «acompañar» el proceso de excarcelaciones.

«En el marco de este proceso, estaremos ofreciendo atención médica y evaluación primaria de salud a las personas que están siendo liberadas en todo el territorio nacional», indicó.

Asimismo, subrayó que su trabajo es «exclusivamente humanitario» y que lo ejerce «sin distinción alguna por motivos políticos, religiosos, sociales o de cualquier otra índole».

El sábado, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, encabezó una reunión de consulta pública del proyecto de ley para regular la Cruz Roja Venezolana, que requiere una segunda discusión parlamentaria para su aprobación definitiva.

Durante el evento, Rodríguez aseguró que desde la tarde del sábado se estaban dando «cientos de liberaciones», sin detallar la cantidad ni identidades de los beneficiados.

Sin embargo, el bloque político opositor Plataforma Unitaria Democrática (PUD) dijo la noche del sábado que solo había confirmado 19 liberaciones tras la promulgación de la amnistía, mientras que la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, verificó 16 hasta el mediodía de este domingo.

La amnistía cubre, en teoría, el período establecido entre 1999 y 2026, pero específica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 presos políticos podrían estar excluidos de la norma, mientras que contabiliza más de 600 detenidos por estos motivos que siguen encarcelados.

El Gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos, una afirmación rechazada por la PUD y varias ONG. EFE

