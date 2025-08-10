Cruzeiro cae ante el Santos de Neymar y mantiene el segundo puesto detrás de Flamengo

3 minutos

São Paulo, 10 ago (EFE).- Cruzeiro perdió este domingo con el Santos por 1-2 y mantuvo el segundo lugar con 37 puntos, tres unidades menos que el Flamengo, que sigue primero en la decimonovena fecha del Campeonato Brasileño.

Santos remontó en la segunda parte, a pesar de que las chances claras estuvieron casi en su totalidad en manos de los locales.

El equipo dirigido por Leonardo Jardim atacó sin piedad durante la primera parte y el gol llegó recién a los 43 minutos con Fabrício Bruno, que abrió el marcador del estadio Mineirão de cabeza.

Casi sobre el final del primer tiempo, Neymar quedó solo y en el área chica frente a la portería, pero el número 10 remató desviado y desperdició la única oportunidad clara de gol que tuvo durante los noventa minutos.

Guilherme niveló el encuentro y metió la pelota al fondo de la red a los 61 minutos.

Tan solo dos minutos después, Cruzeiro recuperó la ventaja gracias a un tanto de Kaio Jorge, pero el VAR decretó la nulidad del gol por una falta previa.

A los 87 minutos, Gustavo Caballero sentenció el 1-2 para el Peixe, tras una asistencia de Guilherme.

Este resultado alejó al Santos de la zona de descenso, y lo ubicó decimocuarto, con 21 puntos.

En este contexto, Flamengo, con un partido menos, mantiene el liderato, tras vencer este sábado por 2-1 al Mirassol.

En São Paulo, Palmeiras venció por 2-1 a Ceará en un partido reñido, que contó con un primer tiempo marcado de faltas y recién se intensificó en la segunda parte.

Comenzó perdiendo por un gol de Lourenço, que colocó la pelota en un ángulo del arco desde fuera del área.

Luego, un penal fuerte y elevado del Flaco López le dio el empate a Palmeiras.

A pies de Vitor Roque llegó el segundo tanto, que sentenció la victoria del Verdão y le obsequió a la dirigencia y al cuerpo técnico un respiro momentáneo, tras unos días marcados por la tensión con algunas facciones de la hinchada.

Con dos partidos menos, Palmeiras está tercero, con 36 puntos.

A la misma hora, Vasco da Gama y Atlético Mineiro terminaron en tablas, con un empate 1-1.

El Mineiro, de la mano de Gabriel Menino, abrió el marcador a segundos de iniciado el partido. Sin embargo, no logró mantener la hegemonía y en el primer tiempo sufrió el empate con un gol de penal de Pablo Vegetti.

Con este resultado, el Atlético Mineiro es décimo, con 24 puntos, y el Vasco se mantiene en zona de descenso, con 16 unidades.

En el último encuentro de este domingo, Grêmio y Sport Recife miden fuerzas en Porto Alegre.

Este lunes saldrán a la cancha Juventude y Corinthians para sellar la decimonovena fecha del Brasileirão. EFE

