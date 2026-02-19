Cuatro departamentos franceses en alerta roja por inundaciones debido al temporal Pedro

4 minutos

París, 19 feb (EFE).- Cuatro departamentos franceses -Gironda, Lot y Garona, Maine y Loira y Charente Marítimo- están este jueves en alerta roja por inundaciones y otros veinte figuran en naranja por viento, olas, sumersión o avalanchas, a lo largo de la costa atlántica, en la costa occitana del Mediterráneo y en los Alpes debido a la llegada de la borrasca Pedro.

Esta mañana, más de 160 vías fluviales están siendo monitoreadas por Vigicrues y se encuentran bajo alerta amarilla, naranja o roja. Específicamente, una alerta amarilla indica riesgo de inundación que podría causar desbordamientos, mientras que una alerta roja advierte de un riesgo de inundación grave.

La situación es especialmente crítica en la región de Angers, donde no se esperan picos de inundaciones hasta esta tarde o mañana, pero también hacia Saintes, a lo largo del Charente y en las ciudades alrededor del Garona.

En Burdeos, Vigicrues anuncia un desnivel de 6,95 metros en el río Garona hacia las 7:45 horas, un récord desde el temporal de 1999. La zona de confluencia entre el Dordoña y el Garona está especialmente vigilada y las autoridades ya están preparadas para posibles inundaciones, por lo que han activado un plan de emergencia: se han abierto gimnasios para los evacuados y se han cerrado zonas enteras de la ciudad.

La agencia meteorológica pública Météo France prevé que la depresión de Pedro, centrada en el país, traerá este jueves un régimen de chubascos frecuentes a un amplio sector del suroeste, dando lugar a acumulaciones de hasta 30 a 50 mm, especialmente en las Landas y los Pirineos, el oeste del Macizo Central y en los Alpes.

Se esperan fuertes vientos desde Aquitania hasta Occitania, con violentas rachas de tramontana que alcanzarán los 120 km/h en el Rosellón. También soplarán vientos del oeste, de nuevo con mucha fuerza, desde la costa del Var hasta Córcega; mientras que en la costa atlántica, el jueves por la mañana, con mareas altas, se espera que el paso del sistema meteorológico traiga consigo grandes olas.

Además, continuarán las fuertes nevadas en las montañas por encima de los 800 a 1.000 metros, especialmente en los Alpes, donde la acumulación de nieve fresca será «impresionante», con 30 centímetros adicionales previstos, destacó Météo France, tras advertir de un riesgo de avalanchas «particularmente alto» en cuatro departamentos: Alta Saboya, Saboya, Isère y Altos Alpes.

Habrá «dos picos consecutivos de actividad de aludes», explicó Météo-France. El primero se producirá a primera hora de esta mañana con avalanchas de «gran magnitud» que podrían alcanzar «ciertos fondos de valle y, en particular, carreteras e infraestructuras de montaña». Se espera el segundo pico al final del día, nuevamente con avalanchas «muy grandes» y la situación podría volverse «crítica».

Francia batió entre enero pasado y este mes su récord histórico de días de lluvia consecutivos desde al menos 1959, cuando comenzaron a hacerse este tipo de mediciones, con un total de 35 jornadas de precipitaciones seguidas.

Según detalló la agencia meteorológica pública Météo France, el récord se batió entre el 14 de enero y el 17 de febrero.

Para que una jornada sea considerada como «día de lluvia», precisó este organismo, la acumulación media de agua a escala nacional debe ser superior o igual a 1 milímetro.

El récord anterior, con 32 días de lluvia consecutivos, había quedado fijado entre mediados de octubre y noviembre de 2023.

Las autoridades temen que la llegada del temporal Pedro agrave las consecuencias aún persistentes de la borrasca Nils, debido a la gran saturación de agua de los suelos y el elevado nivel de los ríos, especialmente en el suroeste del país.

En total, el encadenamiento de temporales ha dejado tres fallecidos en todo el país, según confirmó la víspera la ministra francesa de Transición Ecológica y Desarrollo Sostenible, Monique Barbut.

En el departamento de Maine-et-Loire (oeste), que lleva en alerta roja por riadas desde el lunes, un hombre se encuentra además desaparecido desde el martes.EFE

cat/lmpg/cc