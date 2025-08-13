Cuatro heridos, uno de ellos con lesiones graves, al explotar cilindro de gas en Venezuela

2 minutos

Caracas, 13 ago (EFE).- Cuatro personas resultaron heridas, uno de ellas con lesiones graves, luego de que explotara un cilindro de gas doméstico en una localidad del estado venezolano Guárico (centro), informó este miércoles Protección Civil (PC).

En su Instagram, la institución precisó que la emergencia fue atendida junto a bomberos y policías, y se trasladó de «forma inmediata» a los cuatro heridos a la unidad de cuidados intensivos de un hospital público de la ciudad de San Juan de los Morros, capital de Guárico.

«Uno de los afectados presenta lesiones graves por quemaduras, mientras que el otro está siendo monitoreado debido a una condición médica preexistente. Los otros dos ciudadanos se encuentran bajo observación médica y fuera de peligro», aseguró PC.

Las autoridades locales continúan las «investigaciones pertinentes» para «esclarecer los hechos y prevenir situaciones similares», señaló la institución, que exhortó a los venezolanos a mantener medidas de seguridad en sus hogares y reportar cualquier irregularidad relacionada con instalaciones de gas doméstico.

La semana pasada, doce personas resultaron heridas en el estado venezolano de Anzoátegui (este) tras una explosión generada por una presunta fuga de gas, informó el gobernador de la entidad, Luis José Marcano, que aseguró que no hubo fallecidos por este hecho.

En su cuenta de Instagram, Marcano indicó, además, que la explosión afectó cuatro viviendas en una urbanización de la ciudad de Barcelona, la capital de Anzoátegui.

El pasado 12 de julio, 25 personas resultaron heridas en Caracas, entre ellos dos menores de edad, tras la explosión de un cilindro de gas de 43 kilogramos, informó entonces el jefe del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, Pablo Palacios, que no reportó fallecidos.EFE

