The Swiss voice in the world since 1935

Cuatro heridos de metralla y pelotas de goma en una redada israelí en Nablus, Cisjordania

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 27 ago (EFE).- Tres personas resultaron heridas por pelotas de goma y una cuarta por metralla durante una redada israelí en curso en la localidad palestina de Nablus, en el norte de Cisjordania ocupada, informó en un mensaje la Media Luna Roja y confirmaron fuentes de la Gobernación palestina.

Los equipos sanitarios, además, trataron a otras 28 personas por inhalación de gas. Del total de atendidos, cuatro personas fueron trasladadas al hospital (el herido por metralla y tres por gas).

Según informó a EFE la Gobernación de Nablus, decenas de vehículos blindados israelíes llegaron a la ciudad durante la noche, y las autoridades israelíes desplegaron a francotiradores en los tejados de algunos edificios.

«Varias familias fueron desalojadas por la fuerza de sus hogares y al menos un niño palestino fue arrestado», indicó esta institución palestina, que detalló que la operación lleva 13 horas en marcha en las que las fuerzas israelíes «han hecho amplios registros en los callejones y barrios de la ciudad vieja». La Gobernación informó del arresto de un niño durante la redada.

Según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, algunos de los heridos son un joven de 16 años, que recibió una pelota en el pie, y un chico de 22, alcanzado en la espalda por otra pelota de goma.

Un portavoz militar israelí confirmó a EFE que el Ejército está llevando a cabo «actividades» en la localidad.

La redada llega un día después de que fuerzas israelíes asaltaran la ciudad de Ramala, donde se encuentran la mayoría de las instituciones palestinas, dejando un saldo de 58 heridos (8 por bala, 14 por pelotas de goma, 5 por metralla y 31 por gas). Entre ellos había un niño de 12 años, un anciano y una mujer embarazada.

El Ejército israelí explicó ayer que la redada en Ramala se centró en una casa de cambio que, supuestamente, transfería fondos al grupo islamista Hamás. Según las fuerzas israelíes, los agentes dispararon en respuesta a palestinos que lanzaban piedras contra las tropas.EFE

jdg-mt/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR