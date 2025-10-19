Cuatro ladrones del Louvre se llevaron ocho joyas de las nueve que robaron inicialmente

1 minuto

París, 19 oct (EFE).- El comando de ladrones que entró este domingo en el museo del Louvre estaba formado por cuatro miembros que inicialmente robaron nueve joyas «de un valor incalculable», pero perdieron en su huida una novena, la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, según la fiscal de París, Laure Beccuau.

«Todo esto muestra una preparación», señaló Beccuau en una entrevista al canal BFMTV en la que, aunque no quiso descartar que se trate de una operación de injerencia extranjera, puntualizó que «no es la hipótesis privilegiada».

Como escenarios más probables, la responsable de la investigación señaló que el robo puede tener su origen en un encargo de un coleccionista, pero también puede ser para vender por separado las piedras preciosas que contienen las joyas. EFE

ac/psh