Cuatro menores de 13 años detenidos por matar en Italia a una mujer con un coche robado

Roma, 12 ago (EFE).- Cuatro menores de 13 años fueron arrestados este martes por ser los responsables de un atropello el lunes con un coche robado en el que murió una mujer de 71 años en Milán, en el norte de Italia.

Los detenidos son una niña de once años, su hermano, que acaba de cumplir doce, un chico de trece años, sospechoso de ser el que conducía, y otro de once años, explicaron los medios.

Según la primera reconstrucción, robaron el coche y tras atropellar a Cecilia De Astis, que caminaba por la acera en la calle Saponaro, en el barrio milanés de Gratosoglio, se dieron a la fuga abandonando el vehículo.

La Policía local de Milán los localizo utilizando las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la zona en el campamento en el que viven con sus familias.

El coche que atropelló a la víctima estaba aparcado en la calle y fue denunciado como robado anoche por unos turistas franceses.

El fiscal de Milán, Enrico Pavone, abrirá una investigación por homicidio agravado por falta de auxilio, aunque por la legislación italiana los menores de 14 años son considerados inimputables.

Las imágenes captaron la secuencia exacta de los hechos: tras tomar una curva a toda velocidad, el coche derrapó, se subió a la acera cubierta de hierba junto a una parada de autobús, atropelló a la mujer y luego se estrelló contra una señal de tráfico.

Los dos hijos de la víctima habían lanzado un llamamiento para que los niños, que habían sido vistos huyendo por algunos testigos, apareciesen y asumiesen la responsabilidad. EFE

