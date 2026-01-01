Cuatro miembros de una familia mueren en colisión entre camión y motocicleta en Honduras

2 minutos

Tegucigalpa, 1 ene (EFE).- Cuatro miembros de una misma familia, entre ellos dos niños, murieron este jueves en una colisión frontal entre una motocicleta y un camión ocurrida en el departamento de Copán, en el occidente de Honduras, fronterizo con Guatemala, informó una fuente oficial.

El accidente se registró en el municipio de Nueva Arcadia, por causas que aún no han sido determinadas, según un informe de la Policía Nacional de Honduras.

Las víctimas, el padre, la madre y sus dos hijos, de entre 3 y 5 años, se desplazaban en la motocicleta, indicaron las autoridades.

En el camión involucrado en el siniestro viajaban tres personas, quienes resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a un hospital del departamento de Copán, según el informe oficial.

Al lugar del siniestro llegaron efectivos de la Policía Nacional, así como personal de socorro para atender la emergencia.

Los accidentes de tráfico representan la segunda causa de muertes violentas en el país centroamericano, donde a diario fallecen alrededor de cinco personas por ese motivo, según cifras oficiales.

Honduras registró al menos 1.894 muertes por accidentes de tráfico en 2025, siete más que las 1.887 contabilizadas en todo 2024, de acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

La excesiva velocidad, la imprudencia del peatón, la distracción de conductores, no respetar las señales, fallas mecánicas y la ingesta de bebidas alcohólicas son las principales causas de los accidentes viales en Honduras, según autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. EFE

ac/gf/mrs