Cuba asegura que sus «cooperantes» en Venezuela están protegidos tras ataque de EE.UU.

2 minutos

La Habana, 3 ene (EFE).- El Ministerio de Salud Pública (Minsap) informó este sábado que los médicos y otros profesionales de Cuba que trabajan en Venezuela están “protegidos” luego del ataque de Estados Unidos en el país sudamericano.

“Titular del sector (José Ángel Portal) informó que los colaboradores cubanos de la Salud que se encuentran en esa nación están protegidos”, indicaron las autoridades sanitarias en un breve mensaje en redes sociales.

Cuba y Venezuela mantienen desde el año 2000 un convenio integral de cooperación que permite a miles de médicos cubanos, profesionales de la educación, el deporte y otras esferas permanecer en el país sudamericano.

La Habana se refiere a estos cubanos como «cooperantes» o «colaboradores».

Como resultado del acuerdo, firmado por los presidentes ya fallecidos Fidel Castro (Cuba) y Hugo Chávez (Venezuela), Caracas llegó a enviar a La Habana 100.000 barriles diarios de petróleo. Sin embargo, este último año el promedio fue de 27.000, según el servicio especializado de la agencia económica Reuters.

Las estimaciones independientes apuntan a que Cuba precisó este año entre 110.000 y 120.000 barriles de petróleo diarios. De esos, unos 40.000 son producción nacional; el resto han de buscarse fuera.

Ello se traduce en apagones diarios en la isla caribeña.

Más temprano, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció el “criminal ataque” de Estados Unidos contra Venezuela perpetrado en la madrugada y demandó una reacción “urgente” de la comunidad internacional.

“Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela. Nuestra Zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América. Patria o Muerte ¡Venceremos!”, apuntó en redes sociales.

El Gobierno cubano, aliado histórico de Venezuela, convocó para este sábado un acto de condena frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana. EFE

lbp/lnm