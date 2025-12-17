Cuba camufló ayuda para la epidemia de chikunguña en un pedido por el huracán Melissa

La Habana, 17 dic (EFE).-El Gobierno cubano incluyó material para luchar contra la epidemia de chikunguña y dengue que sufre la isla dentro de una petición internacional por los estragos del huracán Melissa, pero sin especificar su objetivo real, según documentos a los que ha tenido acceso EFE.

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) envió a algunas embajadas y agencias de Naciones Unidas en la isla una lista en la que se incluían grandes cantidades de productos químicos para combatir mosquitos, el vector de transmisión de ambas enfermedades.

Esa lista para Melissa está fechada el 27 de octubre -justo en la semana pico de la epidemia, según las estadísticas oficiales difundidas semanas más tarde-, a pesar de que el Gobierno cubano, tardaría 17 días más en calificar por primera vez el brote de “epidemia”. EFE

