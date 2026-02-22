Cuba gana la edición número 45 de la Copa Independencia de Boxeo Internacional de Santiago

Santo Domingo, 22 feb (EFE).- Cuba ganó la edición número 45 de la Copa Independencia de Boxeo Internacional, celebrada en Santiago, con la consecución de un total de 31 puntos tras vencer en el último combate a la República Dominicana (29 puntos) .

El tercer puesto del torneo, en el que participaron siete países junto a la República Dominicana y dos selecciones de Santiago, fue para Guatemala, que consiguió 12 puntos.

Por su parte, el equipo anfitrión de Santiago se situó en la cuarta posición con 9 puntos, indicó la organización. EFE

