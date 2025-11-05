Cuba recibe hasta septiembre un 20,5 % menos de turistas que en el mismo periodo de 2024

La Habana, 5 nov (EFE).- Cuba recibió entre enero y septiembre un total de 1.366.720 visitantes internacionales, un 20,5 % menos que en igual periodo de 2024, según datos publicados este miércoles por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

La cifra hace inviable el objetivo anual del Gobierno de sumar 2,6 millones de visitantes y complica mucho que se cierre el año por encima de los 2,2 millones de 2024, que ya fue la peor marca en 17 años (sin contar los dos ejercicios más afectados por la Covid-19).

La ONEI indicó que en septiembre arribaron a la isla 106.748 viajeros internacionales, una cifra menor que las registradas en el mismo mes de 2024 y 2023.

Por países, Canadá, Rusia y Estados Unidos continuaron siendo los tres principales mercados emisores de visitantes por volumen, aunque por primera vez el país europeo ocupó la segunda posición en detrimento de la primera economía mundial.

De los diez primeros países de procedencia, solo Argentina incrementó el número de turistas acumulados en lo que va de año (más de un 7 % en términos interanuales). Los visitantes de Alemania se redujeron un 43,5 %, seguidos de los de Rusia (37,2 %), España (27,1 %), Francia (23,8 %) y Estados Unidos (19,6 %).

Asimismo, el número de cubanos residentes en el extranjero que viaja a la isla -que sería el segundo mayor mercado emisor- ha caído un 20,7 % en la comparativa interanual.

Turismo y crisis

La debilidad del sector turístico cubano, motor económico de la isla durante años, tiene como principales factores la grave crisis económica y energética que sufre el país -y que repercute en los servicios y la experiencia-, el recorte de rutas aéreas y las sanciones estadounidenses.

El turismo es fundamental para los planes de recuperación económica del Gobierno cubano, por su aporte al producto interno bruto (PIB) y por la entrada de divisas que representa, que habitualmente figura entre las más importantes, junto con los servicios profesionales y las remesas.

Cuba recibió 2,2 millones de visitantes internacionales en 2024, un total de 2,4 millones en 2023 y 1,6 millones en 2022, según datos oficiales.

Estas cifras quedan lejos de las registradas en 2018 (4,6 millones) y en 2019 (4,2 millones), cifras récord ligadas al «deshielo» de las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Cuba en esos años y a la eliminación de restricciones de Washington a los viajes a la isla.

En la actualidad, la situación del turismo en Cuba contrasta con la de destinos similares de la región del Caribe, como Punta Cana (República Dominicana) y Cancún (México), que están registrando máximos históricos de visitantes luego de la pandemia. EFE

