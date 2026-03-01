Cuba sale en busca de su primera victoria ante el quinteto invicto de Uruguay

3 minutos

Ciudad de Panamá, 1 mar (EFE).- Las selecciones de Cuba (0-3) y Uruguay (3-0) se medirán este lunes en su primer enfrentamiento en la segunda ventana del grupo D en de las eliminatorias a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027, que se jugará en Catar.

Ambos quintetos, Cuba con la dirección de Osmel Planas, y Uruguay bajo la batuta de Gerardo Jauri, chocarán en la Arena Roberto Durán, en la capital panameña.

Cuba volverá a salir al tabloncillo del Roberto Durán en busca de una hasta ahora esquiva primera victoria, tras caer el viernes pasado como local por un ajustado marcador de 81-84 ante Panamá (1-2), mientras que Uruguay lo hará tras ganar como visitante por 44-61 a Argentina ese mismo día.

En la primera ventana del grupo D, los cubanos encajaron dos derrotas consecutivas ante los argentinos, lo que sumado a la del viernes con los canaleros, complica sus opciones de avanzar como mejor tercero a la siguiente fase.

Como visitantes, los isleños, sin varios de sus jugadores clave, salieron derrotados en Buenos Aires de manera aplastante 105-49 por la albiceleste, que ya los había vencido en casa (68-80).

El quinteto comandado por Planas presenta una plantilla joven, con promedio de edad de 23 años, apoyada en jugadores experimentados como Pedro Bombino, Marcos Chacón y Reynaldo García, junto a Marlon Díaz que destaca como un referente ofensivo.

Uruguay, por su parte, se estrenó con dos victorias sobre Panamá en la primera ventana del grupo D, aplastándolo a domicilio 60-93, mientras que en el segundo partido en casa venció a los canaleros por estrecho marcador de 84-82.

Para el partido ante Cuba, en la lista de convocados por Jauri están Nicola Pomoli, Joaquín Rodríguez, Martín Rojas, Bruno Fitipaldo, Gonzalo Iglesias, Mateo Bianchi, Joaquín Taboada, Lucas Capalbo, Santiago Vescovi, y Nicolás Martínez.

Una victoria de Uruguay ante Cuba sería más que importante para asegurar su boleto a la próxima instancia.

La última semana de febrero y la primera de marzo marcan la segunda doble fecha del grupo D de las eliminatorias mundialistas.

En la segunda ventana clasificatoria de este grupo, Argentina jugó primero de local en el clásico rioplatense ante Uruguay el viernes 27 de febrero, y este lunes 2 de marzo repite en casa ante Panamá.

Cuba, por su parte, se enfrentó el viernes como local ante los panameños y este lunes contra Uruguay, partidos que debieron jugarse en el Coliseo de la Ciudad Deportiva habanera, pero que por la crisis energética que atraviesa la isla caribeña se trasladaron a Panamá.

La última ventana de esta zona será en la primera semana de julio cuando Cuba visitará primero a Panamá y luego a Uruguay, mientras que Argentina se medirá en Montevideo con Uruguay y luego cerrará de visitante ante Panamá.

Los tres primeros de cada una de las cuatro zonas se clasificarán a la Fase Final, que se disputará en dos grupos de seis equipos, donde los primeros tres sacarán pasaporte al Mundial 2027, mientras que los cuartos se cruzarán en un ‘playoff’ por el séptimo y último lugar de América para el certamen. EFE

fa/gf/car