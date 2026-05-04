Cuerpo reclama un «acceso temprano» de la UE al nuevo modelo de IA de Anthropic

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Bruselas, 4 may (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, reclamó este lunes un «acceso temprano» de la Unión Europea a los nuevos modelos de inteligencia artificial (IA) como Mythos, el software desarrollado por Anthropic, para no ser «una región de segunda» y poder «defenderse».

Además, defendió que esta «aproximación» a los modelos de IA más avanzados debe hacerse «a nivel comunitario» y evitar que cada Estado miembro intente ir cada uno por su cuenta «de manera descoordinada» para intentar tener acceso a ellos.

«No podemos ser en este caso una región de segunda a la hora de esperar a estos modelos, a que podamos defendernos, a que nuestras empresas puedan defenderse de estos modelos», expresó antes de participar en una reunión del Eurogrupo en la que está previsto abordar este asunto.

En este sentido, reclamó que la UE se garantice un «acceso temprano» a este modelo de IA «que permita descubrir cuáles son las vulnerabilidades existentes y protegerse a la velocidad a la que están desarrollándose».

El vicepresidente primero del Gobierno español pidió adoptar una «aproximación coordinada» bajo el «paraguas» de la Comisión Europea para afrontar «los elementos de ciberseguridad o las amenazas» que suponen los nuevos modelos de IA, así como «su capacidad para encontrar fallas o puertas traseras en prácticamente todas las instituciones» y no sólo el sector financiero.

En Estados Unidos, recordó, están estudiando el impacto de Mytos, además de en la banca, también infraestructuras críticas y otros elementos que son «esenciales».

Así, Cuerpo resaltó la necesidad de «tener una respuesta desde Europa» y apuntó a «herramientas de regulación» de la legislación comunitaria, en especial la Ley de IA o ‘AI Act’ para conseguir «defenderse» y «empujar» para que las empresas europeas «también tenga acceso a estos modelos y sean capaces de protegerse por lo que pueda venir».

Anthropic anunció hace unas semanas el desarrollo de Claude Mythos Preview, un nuevo modelo de computación con capacidades de programación y ciberseguridad tan avanzadas que la empresa ha decidido vetar su lanzamiento al público general por considerarlo un riesgo para la seguridad global.

Entre las empresas que pueden acceder se encuentran Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, CrowdStrike, JPMorgan Chase, Cisco, Broadcom, Palo Alto Networks y la Linux Foundation.

El objetivo es que estos gigantes utilicen la potencia de Mythos para identificar y parchear vulnerabilidades en la infraestructura crítica de ‘software’ antes de que actores malintencionados puedan explotarlas.

Desde que Anthropic advirtiera sobre los riesgos de Mythos, la Comisión Europea ha mantenido diversas reuniones con la compañía para abordar la cuestión y, aunque la empresa ha intercambiado diversos documentos con el Ejecutivo comunitario, sigue sin darle acceso a su modelo de inteligencia artificial.

En paralelo, las instituciones comunitarias están negociando la reforma de la ley de inteligencia artificial de la UE para, entre otras cosas, retrasar hasta diciembre de 2027 las obligaciones a los modelos de alto riesgo, unos requisitos que permitirían al bloque comunitario prohibir modelos tecnológicos si vulneran los derechos humanos o ponen en riesgo vidas humanas. EFE

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