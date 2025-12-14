¿Un rascacielos de 260 metros en Zermatt? La vertiginosa idea de un promotor local

Un hotelero, diseñador y artista de Zermatt sueña con levantar una torre residencial de 62 plantas en el complejo turístico del Valais, frente al Cervino, para 2034. ¿Visionario o excesivo? Recién presentado al público, el proyecto Lina Peak despierta controversia.

Desmesurado sin llegar a ser una broma, un proyecto de torre gigante está dando mucho que hablar en Zermatt. Su promotor, Heinz JulenEnlace externo, de 61 años, lo presentó por primera vez a la población a mediados de noviembre, ante una sala repleta y un público joven bastante abierto a las novedades.

El arquitecto Heinz Julen puede presumir de ser un creativo audaz. En el pasado, se hizo notar por proyectos de suerte diversa: un hotel presurizado construido en la cima del Pequeño Cervino, que alcanza la simbólica barrera de los 4.000 metros, no logró convencer a los círculos alpinos.

Por el contrario, un hotel con camas y una bañera instaladas sobre una plataforma giratoria, así como un jacuzzi que emergía de un techo corredizo para bañarse sobre Zermatt, tuvo mejor fortuna, antes de ser finalmente transformado para ajustarse a normas más convencionales.

Treinta pisos para la mano de obra estacional

Nacido en Zermatt, el artista, arquitecto y diseñador Heinz Julen tiene varios grandes proyectos hoteleros en su haber. DR Heinz Julen

«Lo pienso desde hace mucho tiempo; le he dedicado mucho tiempo, aunque no necesariamente dinero», confiesa Julen tras la presentación de su nuevo proyecto, bautizado Lina Peak.Enlace externo

Situada a 1.500 metros de altitud, a unos 800 metros de la entrada de la estación, sobre cuatro parcelas de terreno agrícola sin gran valor, la torre ofrecería una vista inmejorable del CervinoEnlace externo y sus 4.478 metros de nieve y roca.

El proyecto prevé dos categorías de viviendas, asentadas sobre un basamento de 40 por 40 metros que integraría 1.000 plazas de aparcamiento, una sala de conciertos para 2.500 espectadores, áreas gastronómicas, una guardería, una piscina pública, un centro deportivo, comercios y una terraza superior accesible mediante ascensores rápidos.

Las plantas 2 a 32 estarían reservadas para la población residente local, en particular para los cientos de trabajadores extranjeros empleados por temporada en los hoteles, restaurantes y empresas de taxis eléctricos de la estación.

Dado el elevado precio de los terrenos, a sus empleadores les resulta casi imposible encontrarles alojamiento estacional asequible. Por eso, la torre ofrecería apartamentos a un precio relativamente accesible en una zona donde casi no hay viviendas disponibles.

Las plantas superiores, para la clientela extranjera adinerada

La parte superior de la torre, del piso 33 al 62, se destinaría a apartamentos de gran lujo con amplios ventanales. El precio de venta de estas propiedades estaría en consonancia con la zona, una de las más caras de Suiza, donde los valores no han dejado de aumentar desde la pandemia de Covid.

Se propone construir la torre en cuatro pequeñas parcelas de terreno agrícola situadas en la parte baja de la ciudad de Zermatt. Heinz Julen DR

Según Heinz Julen, esta residencia de lujo debería atraer mayoritariamente a clientes extranjeros. Sin embargo, estos deberán registrar previamente su documentación en Zermatt, ya que la legislación prohíbe la compra de bienes inmuebles a personas no residentes.

«¡Aún no está ganado!»

¿Qué opinan los más de 5.800 residentes de Zermatt? Las reacciones oscilan entre la indignación y cierto entusiasmo. Pero la tarea de Julen no será sencilla: «Primero habrá que reunir 600 firmas para solicitar el desclasamiento de la zona agrícola a zona edificable. Luego debería celebrarse una votación popular», explica el arquitecto.

Prevé una distribución de participaciones del 7% para la comuna política, otro 7% para la comuna burguesa (particularidad valesana que reúne a las diez familias históricas de la estación), un 7% para los remontes mecánicos y otro 7% para la compañía ferroviaria local.

El promotor se reservaría el 25% de las participaciones de Lina Peak. El resto quedaría en manos de accionistas que respalden el proyecto. La obra podría demandar entre 5 y 10 años y costar cerca de 500 millones de francos suizos.

También habrá que considerar la accesibilidad del lugar por carretera, hasta ahora reservada a los propietarios de residencias en la estación. Con miles de habitantes, el nuevo “pueblo vertical” correría el riesgo de saturar aún más la vía de acceso.

Por ello, los promotores contemplan la creación de un centro de recepción para regular los flujos, además de una nueva telecabina que permitiría acceder a las pistas de esquí sin atravesar la estación.

La construcción de una torre de estas dimensiones demandaría entre cinco y diez años y tendría un coste cercano a los 500 millones de francos. Heinz Julen DR

Algo nunca visto

Jamás se había promovido un proyecto de semejante escala en una estación suiza. De ahí las inquietudes que genera. La experiencia demuestra que las torres pueden alterar profundamente el entorno: basta recordar la Tour d’IvoireEnlace externo en Montreux o las Torres de AminonaEnlace externo en Crans-Montana.

Además, el fantasma del turismo de masas planea sobre Zermatt: el año pasado, la cima del Pequeño Cervino, a 3.882 metros de altitud, recibió por primera vez a más de 900.000 visitantes.

¿Sigue valiendo la pena que Suiza Turismo destine sumas considerables a atraer visitantes de todo el mundo al pie del Cervino, cuando la estación ya enfrenta riesgos de saturación?

Con o sin rascacielos, este tema -como el del alojamiento para turistas y residentes- continuará alimentando un debate encendido en Zermatt durante los próximos años.

Otros proyectos fallidos de rascacielos en las montañas En el pasado se imaginaron otros proyectos de torres gigantes en pueblos de montaña de Suiza, pero ninguno llegó a materializarse. En Vals, en el cantón de los Grisones, la propuesta de un hotel-torre de 381 metros suscitó polémica durante varios años. Los reconocidos arquitectos Jacques Herzog y Pierre de Meuron también llegaron a proyectar en su momento una torre de 105 metros en las alturas de Davos.

Texto adaptado del francés por Norma Domínguez. Revisado por Carla Wolff.

