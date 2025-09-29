Cusco y Garcilaso protagonizan un duelo imperial en la fecha 12 del Clausura peruano

Lima, 29 sep (EFE).- La surandina ciudad de Cusco, capital del antiguo imperio inca, será sede el martes del duelo entre dos equipos imperiales, el Cusco y el Deportivo Garcilaso, actualmente en el segundo y tercer lugar, quienes se enfrentarán en uno de los juegos más atractivos de la jornada 12 del Clausura de la Liga 1 de Perú.

Ambos equipos cusqueños, con 19 y 18 puntos, respectivamente, están a la caza de Universitario, líder con 24, y lucharán por una victoria que los acerque al vigente campeón nacional.

En la fecha previa, el Cusco perdió por 3-2 precisamente ante la U y se alejó a cinco puntos del equipo crema, dirigido por el uruguayo Jorge Fossati.

Sin embargo, el cuadro dorado, dirigido por el argentino Miguel Rondelli, confía en los artilleros Facundo Callejo y Aldair Fuentes para ganar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

A su turno, Deportivo Garcilaso empató sin goles con UTC y se mantuvo en la tercera posición con 18 unidades.

El equipo que entrena el argentino Carlos Bustos tendrá que ofrecer una estrategia más agresiva para imponerse el martes en una sede que comparte con su rival.

En la jornada que empieza este lunes, Universitario se medirá el miércoles con Alianza Atlético, en Trujillo, con la expectativa de sumar en el acumulado y ganar su tercer título nacional consecutivo.

En otros partidos de la jornada, Alianza Lima recibirá a Atlético Grau en su estadio Alejandro Villanueva, también el miércoles, con la presión de alcanzar un triunfo que lo reconcilie con sus seguidores y lo acerque a las primeras posiciones del torneo.

Alianza Lima se despidió la semana pasada de la Copa Sudamericana, tras caer ante la Universidad de Chile, y en el último partido del Clausura perdió por 2-1 ante Cienciano.

Por su parte, Sporting Cristal recibe este lunes a Ayacucho en el estadio Alberto Gallardo de Lima, y UTC se mide con los Chankas en la andina Cajabamba.

Completan la jornada, los partidos de Sport Huancayo y Alianza Universidad en Huancayo, Juan Pablo II y ADT el martes, y cierran el jueves Melgar con Cienciano.

– Programación de la duodécima fecha del Clausura de Perú:

29.09: UTC-Chankas y Sporting Cristal-Ayacucho.

30.09: Sport Huancayo-Alianza Universidad, Juan Pablo II-ADT y Cusco-Deportivo Garcilaso.

01.10: Alianza Atlético-Universitario y Alianza Lima-Atlético Grau.

02.10: Melgar-Cienciano. EFE

