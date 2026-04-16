Díaz-Canel advierte que la «agresión militar» de EEUU a Cuba es una posibilidad

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La Habana, 16 abr (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este jueves que la isla vive un momento «absolutamente desafiante» y que entre las «serias amenazas» que se ciernen sobre el país se incluye la «agresión militar» de Estados Unidos.

Díaz-Canel hizo estas declaraciones al intervenir en el acto conmemorativo por el aniversario de la declaración del carácter socialista de la revolución cubana, que cumple 65 años en un momento de especial tensión con Estados Unidos.

El diario estadounidense USA Today publicó la víspera que el Pentágono estaría intensificando sus planes de intervención militar en Cuba a la espera de órdenes directas del presidente de EE.UU., Donald Trump, para actuar.

En este contexto, Díaz-Canel instó a los cubanos a «estar listos» para combatir ante una invasión y prepararse para la guerra. «No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla», aseguró.

Recalcó en este sentido que la isla es «un Estado amenazado que no se rinde, que resiste, crea», frente a quienes hablan de que la isla es un «Estado fallido». Cuba es «un Estado, no lo duden, que vencerá», agregó Díaz-Canel.

El presidente denunció «la agresión multidimensional» de Estados Unidos contra la isla, y recordó especialmente la frustrada invasión por parte de exiliados cubanos (pero con respaldo estadounidense) de Bahía de Cochinos de 1961, de la que este viernes se cumplen 65 años.

No obstante, gran parte de su discurso se centró en las sanciones estadounidenses, una maraña de medidas de más de seis décadas con un importante efecto económico sobre el país.

Díaz-Canel habló del «carácter genocida y multidimensional del bloqueo», término del Gobierno cubano para designar a las sanciones, que calificó de «primer causante» de la profunda crisis en que se encuentra sumida la isla desde hace más de seis años.

«Nadie podrá negar su culpa absoluta en el dolor de las familias cubanas», afirmó.

Expertos y economistas independientes apuntan que la situación actual en Cuba se explica por la combinación de las sanciones con una serie de fallidas políticas económicas, y califican la crisis de estructural y sistémica. El producto interno bruto (PIB) se ha contraído más de un 15 % entre 2020 y 2025.

El bloqueo petrolero que EE.UU. ha impuesto a la isla desde enero ha agravado esta situación, paralizando casi por completo la actividad económica, especialmente la estatal, y los servicios públicos.

Washington está presionando a la isla para que inicie una serie de reformas económicas y políticas, y ambas partes han reconocido contactos bilaterales, pero hasta el momento no se han reconocido avances ni frutos.

Trump indicó esta semana que posiblemente se ocuparía de Cuba una vez cierre la guerra con Irán. EFE

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